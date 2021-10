Bomba Ballando con le Stelle, Scoppia la passione tra il vip e la ballerina. Beccati in un bacio appassionato. La FOTO

Sabato 16 ottobre comincerà una nuova stagione di Ballando con le Stelle ma i Vip sono già all’opera per preparare il loro debutto in pista e pare sia già nato anche un amore. Il talent show condotto da Milly Carlucci riesce ad appassionare moltissimi italiani. I personaggi famosi scelti come concorrenti vengono affiancati nel loro percorso da insegnanti di ballo che li preparano settimana dopo settimana. Le ore di prova sono moltissime e le coreografie da portare in scena sono spesso molto sensuali. Così, tra un tango e una rumba, capita che possa nascere qualcosa dal punto di vista sentimentale.

Stagione dopo stagione abbiamo visto i concorrenti di Ballando con le Stelle innamorarsi delle loro insegnanti. Un esempio lampante è Massimiliano Rosolino che perse la testa per la bellissima Natalia Titova, ancora oggi sua moglie e compagna di vita. Ma il re dei flirt è stato sicuramente Raimondo Todaro, sempre molto dolce e coccolone nei confronti delle sue partner, anche fin troppo. Oggi il maestro siculo ha lasciato il suo posto nel talent show di Milly Carlucci per trasferirsi alla concorrenza di Maria De Filippi. E’ infatti diventato coach di Amici, la scuola Mediaset per giovani talenti. ( continua a leggere dopo la foto)

Sicuramente una grande mancanza per Ballando con le Stelle, il cui pubblico era realmente legato a Raimondo Todaro. Ma il tempo passa e bisogna far spazio ai giovani che sicuramente ci riserveranno molte sorprese. Una ballerina in particolare sembra essere molto sensibile alle attenzioni dei suoi partner di ballo. Si tratta di Lucrezia Lando, che l’anno scorso ha vinto il primo premio facendo coppia con Gilles Rocca. Lui si è dimostrato un bravissimo ballerino e la coppa è stata sicuramente meritatissima. Dopo la fine del talent show, l’insegnante si è lasciata andare alla passione con il collega Marco De Angelis.

I giornali di gossip sono stati pieni di foto della neo coppia. La storia però non è durata e oggi la ballerina è di nuovo single e disponibile. E a Ballando con le Stelle farà coppia con Andrea Iannone. Indovinate un po’? Sembra che tra i due sia già scoppiata la passione. Come biasimarla: il pilota è bello e tenebroso, con alle spalle conquiste molto importanti. E’ stato fidanzato di Giulia De Lellis e della bellissima Belen Rodriguez. Ma adesso anche lui è single e pronto a lanciarsi in una relazione con l’insegnante che Milly Carlucci gli ha affidato. Niente male come inizio di stagione.

Andrea Iannone e Lucrezia Lando sono stati paparazzati fuori gli studi di Ballando con le Stelle in atteggiamenti molto intimi. Le coccole e i baci che si sono scambiati sono inequivocabili. Sicuramente tra i due c’è del tenero. Ma soprattutto una forte passione che riusciremo a vedere anche in pista il sabato sera. Siamo certi che puntata dopo puntata ci faranno appassionare alla loro love story. Buon per Milly Carlucci, sommersa dalle critiche per il cast scelto, composto da molti personaggi un po’ datati. Nonostante questo, siamo certi che la relazione appena sbocciata conquisterà sicuramente spettatori in più.

