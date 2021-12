Bomba Ballando con le stelle, Selvaggia Lucarelli fatta fuori. Lei sbotta sui social: “Colpa di Mara Venier”. Chi la sostituisce

Selvaggia Lucarelli ha fatto capire chiaramente di avere avuto una discussione con Mara Venier tramite un post sui social. Lei è diventata un volto della Rai da quando, sei anni fa, è entrata nel mondo di Ballando con le Stelle come membro ufficiale della sua giuria insieme a Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni e Fabio Canino. Chi la segue conosce bene il suo carattere indomito e la sua lingua biforcuta. La giornalista ne ha per tutti, e non risparmia neanche se stessa. Ma ovviamente, le sue critiche quasi costanti l’hanno portata ad avere moltissimi nemici nel mondo del piccolo schermo.

Selvaggia Lucarelli non usa il buonismo e ha creato un personaggio che dice sempre la sua, pur scontrandosi con le finzioni del piccolo schermo. Sicuramente, non deve essere facile per una donna rendersi conto di essere simpatica a pochi, ma lei continua per la sua strada. Stagione dopo stagione, a Ballando con le Stelle l’abbiamo vista inimicarsi ogni volta almeno un concorrente. Se l’anno scorso è stata Alessandra Mussolini, quest’anno si tratta di Morgan, e non andiamo ancora a ritroso nel tempo, ma la lista è veramente lunga. Le discussioni avvengono in diretta televisiva.

I telespettatori, di conseguenza, spesso conoscono i motivi che hanno spinto Selvaggia Lucarelli a litigare con questo o quel Vip. E quando non avvengono in televisione, passano sui social network. La giornalista scrive sempre riguardo i personaggi che l’attaccano o con cui ha un diverbio, spiegando le cose dal suo punto di vista senza mezzi termini. Per questo, il mistero che nelle ultime ore sta circondando la sua presunta discussione con Mara Venier ci lascia tutti di stucco. Le due donne hanno sicuramente caratteri molto forti, ma finora sono evidentemente andate d’accordo.

Lo abbiamo visto a Domenica In, dove Selvaggia Lucarelli è stata più volte ospite della zia d’Italia. Ultimamente, entrambe le protagoniste del piccolo schermo avevano ammesso di aver avuto un litigio, ma di aver risolto la questione andando a cena insieme e parlandosi in modo schietto. Ma è chiaro che il diverbio non è stato messo da parte, o che perlomeno ce ne sia stato un altro. Lo si percepisce da una mossa fatta dalla giornalista sulla sua pagina Instagram. Ogni settimana, la donna permette ai suoi follower di farle delle domande tramite le apposite stories, e risponde sempre con sincerità.

Una delle sue fans le ha chiesto: “Mara Venier ha qualcosa contro di te?”. Selvaggia Lucarelli ha ricondiviso la domanda nelle sue stories, ma non ha risposto, lasciando la questione in sospeso. Neanche un punto, o una emoji, a cercare di dare un indizio ai follower. Una risposta che apre un mondo in merito alla situazione. Sicuramente deve essere accaduto qualcosa tra le due donne. Questa volta, però, il litigio non è stato messo in piazza come al solito. E’ solo una questione di tempo, oppure le due famosissime chiariranno ancora nel privato e torneranno ad avere un buon rapporto?

Oltretutto voci in Rai dicono che proprio Selvaggia potrebbe non esserci più nella giuria di Ballando con le stelle il prossimo anno. Le troppe polemiche non sarebbero piaciute a Milly Carlucci che invece vuole un programma meno trash. La goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso sarebbe stato proprio questo litigio con la Venier che invece aiuta tanto il programma. A prendere il suo posto potrebbe essere Simone Di Pasquale, come rivelòato da Paolo Belli che ha espressamente detto di vederlo come un ottimo giurato. Staremo a vedere. E voi che ne pensate? Fatecelo sapere commentando la notizia sul gruppo ufficiale di Maria de Filippi

L’articolo Bomba Ballando con le stelle, Selvaggia Lucarelli fatta fuori. Lei sbotta sui social: “Colpa di Mara Venier”. Chi la sostituisce proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.