Bomba Ballando con le stelle, Todaro lascia dopo un litigio choc. “Amareggiato e deluso, Ecco cos’è successo davvero”

Giovanni Ciacci stronca la giuria di Ballando con le Stelle e critica le decisioni di Milly Carlucci. Non solo, Ciacci svela anche che ci sarebbero altri motivi dietro l’addio di Raimondo Todaro al programma. Scopriamo quali. Ciacci, che a Ballando con le Stelle aveva partecipato come concorrente-ballerino, sembra non approvare affatto la decisione di riconfermare per l’ennesima volta i giudici che compongono la giuria dello show di Rai1 che avrà inizio il prossimo 16 ottobre e non le manda a dire: ce n’è per tutti, soprattutto per Mariotto.

Giovanni Ciacci attacca la giuria di Ballando con le Stelle

Giovanni Ciacci che, come da lui confermato, non farà parte del Grande Fratello Vip 6, sulle pagine di Nuovo Tv spende parole sullo show di Rai1 condotto da Milly Carlucci a cui lui stesso aveva partecipato, Ballando con le Stelle. Il commento si svincola dalla comodità sin dal principio tramutandosi in un’aspra critica. Nel mirino di Ciacci c’è in particolar modo la decisione presa da Milly Carlucci di non mescolare le carte nella giuria andando a confermare ancora una volta i “soliti” nomi: Lucarelli, Zazzaroni, Mariotto, Canino e Smith.

La stroncatura di Ciacci: “Voltagabbana“

“Sono solo voltagabbana – parte immediatamente all’attacco Ciacci – a seconda di come gli gira votano per la persona che si trovano davanti e non per la sua esibizione. Era meglio cambiare“, conclude poi Ciacci andando così a sconsacrare l’Olimpo di Ballando con le Stelle. L’unica che si salva dalla critica è la ballerina Carolyn Smith, l’unica personalità che per Ciacci ha senso di trovarsi nella giuria.

“Ogni anno dovrebbero esserci personaggi nuovi. Canino, Zazzaroni e Mariotto li manderei proprio in pensione – aggiunge Ciacci – Ma lo stesso vale per la Lucarelli: lei, nonostante sia la più giovane, è da tempo che dovrebbe ritirarsi“. Stando a Ciacci, ciò in cui la giuria di Ballando peccherebbe è la tendenza a giudicare le perfomance in relazioni ai propri tornaconto o ai propri risentimenti nutriti nei confronti della performance, facendo passare in secondo piano del tutto l’esibizione stessa. “Io per primo ho vissuto simili dinamiche a causa di Guillermo Mariotto“, spiega Ciacci che non si risparmia la frecciatina.

Addio di Todaro, Ciacci: “Sono contento per lui”

Quanto all’improvviso addio di Raimondo Todaro, uno dei volti del programma che pare abbia accettato un ruolo da protagonista in quel di Amici di Maria De Filippi, Ciacci si definisce contento per lui e a conoscenza di tutti i veri motivi che hanno spinto il ballerino a prendere questa decisione: “L’ho chiamato e mi ha spiegato [..] Sono contento per lui, perché se ha preso questa decisione, lui che è serio e fedele, che non ha nessun grillo per la testa, non ho dubbi che la sua sia una scelta ben ponderata“.

Raimondo Todaro, Milly ha difeso la Giuria e bacchettato lui. Questi i motivi dell’addio?

L’ultima edizione di Ballando con le stelle non è finita bene per Raimondo Todaro, e proprio da questo finale potrebbe essere maturata la scelta di lasciare il cast di Milly Carlucci, ricordiamo insieme cos’è successo e le parole della Carlucci anche contro il ballerino, reo di atteggiamenti non ortodossi per il programma. Ballando con le Stelle è finito con il trionfo di Gilles Rocca e Lucrezia Lando, ma le polemiche e i sospetti danzano ancora. E Milly Carlucci è intervenuta a spegnere le polemiche e a far da paciere tra maestri di ballo, giuria e aspiranti ballerine: “Non sapevo che Raimondo Todaro avesse il piede rotto sabato scorso, ma sulla giuria metto due mani sul fuoco”.

Charleston, tango, cha-cha-cha, valzer, indipendentemente dal ballo, quest’anno “Ballando con le Stelle”, il dancing show di RaiUno, ha ballato più del Titanic. La coppia più falcidiata dagli infortuni è stata quella di Raimondo Todaro e Elisa Isoardi che, assai scontenti del quarto posto, a caldo hanno gettato la medaglia per terra e il giorno dopo hanno alimentato le polemiche con Paolo Conticini (“Io non mi sono inventato storie d’amore per andare avanti”) e i sospetti postando un audio in cui Ivan Zazzaroni, a proposito della seconda manche, dice che l’altra coppia deve avere 5 voti su 5.

La Isoardi e Todaro si sentono incompresi e sono delusi dai giurati che non hanno compreso fino in fondo il sacrificio e l’impegno messi per superare i loro infortuni, dalla caviglia all’appendicite. Se la conduttrice piemontese ci ha dato un taglio cambiando look e acconciatura, il maestro di ballo è apparso maggiormente amareggiato. E un motivo c’è: sabato ha danzato con un piede rotto e non lo ha detto per non suscitare compassione. E così Milly Carlucci, da capitano di brigata si è trasformata in pompiere per gettare acqua sul fuoco e riportare la calma nella sua ciurma.

In un video su Instagram ha detto: “Vorrei parlarvi di questo fine Ballando un po’ tempestoso. Raimondo ha ballato la finale con l’alluce del piede fratturato. Deve essere successo giovedì. Ho visto che era zoppicante, ma non gli ho chiesto come stesse perché pensavo fosse un po’ di fatica per le prove o per qualche presa. Si vedeva che non era al massimo e sabato ho notato che mancava qualcosa nella sua esibizione, gli mancava quella magia che solo Raimondo sa dare ai suoi pezzi. Non so come spiegare, ma non sembrava lui, però ho pensato: ne riparleremo dopo a bocce ferme. E invece aveva il piede rotto. L’antidolorifico non ha fatto effetto come spesso succede nelle fratture.

Il dolore era lancinante, ti trapana il cervello e non riesci a pensare o essere calmo e razionale. Lo dico perché lui ha avuto delle intemperanze che non sono sue caratteristiche, ora lo giustifico per quello che gli è capitato. Quando l’ho saputo, ho detto che doveva rivelarlo, non doveva nasconderlo perché poi magari succede qualcosa, come un atteggiamento poco ortodosso che c’è stato, che viene interpretato dritto per dritto perché non si sa cosa c’è dietro le quinte.

Detto questo però, riguardo le cose dette sulla giuria, ci metto non una, ma due mani sul fuoco sulla loro indipendenza, sulla loro libertà e serietà intellettuale, hanno credibilità e dignità professionale, sono centrati nei rispetti ambiti professionali, non sono persone che giocano. Il loro giudizio va rispettato perché è dato sempre in massima buonafede e cercando di fare al meglio il proprio lavoro”. E voi che ne pensate? Fatecelo sapere commentando la notizia sul gruppo ufficiale di Maria de Filippi

L’articolo Bomba Ballando con le stelle, Todaro lascia dopo un litigio choc. “Amareggiato e deluso, Ecco cos’è successo davvero” proviene da Più Donna – Notizie di Gossip, Spettacolo, Moda e Attualità.