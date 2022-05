bomba-ballando-con-le-stelle,addio-a-mariotto,-milly-carlucci-annuncia-il-sostituto:-una-famosa-conduttrice.-fan-sotto-choc

Milly Carlucci si prepara a tornare in tv con Ballando con le Stelle. Il format quest’anno subirà piccole e grandi rivoluzioni a partire dalla giuria dove, secondo alcune indiscrezioni, non ci sarà più Guillermo Mariotto. A svelarlo è Nuovo Tv secondo cui lo stilista, che fa parte del cast del programma dal 2005, non sarà nella prossima edizione.

Ballando con le Stelle, che ripartirà nell’autunno del 2022, avrà diverse novità, fra cui, spiega il magazine di Riccardo Signoretti, un nuovo giurato. Voci di corridoio parlano di un possibile arrivo nello show di Bianca Guaccero. La conduttrice di Detto Fatto è anche un’attrice e cantante, senza dubbio un’artista a tutto tondo perfetta per giudicare le performance delle coppie in gara. La presentatrice, stando a indiscrezioni, sarebbe già stata contattata da Milly per prendere parte alla trasmissione.

Per ora i diretti interessati non hanno confermato nè smentito. Già nelle ultime edizioni de Il Cantante Mascherato, fortunato show di Milly, Mariotto era stato sostituito nella giuria. Al suo posto era arrivato Costantino Della Gherardesca, conduttore di Pechino Express ed ex concorrente di Ballando. La presentazione dei nuovi palinsesti Rai ha fissato il ritorno di Ballando con le Stelle per l’ottobre del 2022. La Carlucci avrebbe dunque già iniziato a selezionare i possibili concorrenti del programma.

Ballando con le stelle, le Novità per la prossima edizione

Fervono i preparativi per la prossima edizione di Ballando con le Stelle, confermata dalla Rai dopo il grande successo dello scorso autunno. Lo show ripartirà – salvo cambiamenti imprevisti – il prossimo sabato 8 ottobre. In questo periodo Milly Carlucci, reduce dalle fatiche de Il Cantante Mascherato, è alle prese con i provini per il nuovo cast. Secondo un’indiscrezione riportata dal settimanale Vero Tv potrebbe esserci un gradito ritorno in pista…

Pare che Carol Alt, attrice e modella americana vera e propria icona degli anni Novanta, sia in pole position per partecipare alla diciassettesima edizione di Ballando con le Stelle. Per la 61enne sarebbe la seconda volta nel format italiano visto che è già stata una concorrente, seppur per poche puntate, nel 2009, in coppia con Raimondo Todaro. A vincere Ballando con le stelle quell’anno è stato Emanuele Filiberto con Natalia Titova.

Se il nome di Carol Alt venisse confermato si tratterebbe indubbiamente di una novità per Ballando con le Stelle. Fino ad oggi nessun partecipante ha mai avuto la possibilità di gareggiare due volte. Una regola che potrebbe decadere come accaduto lo scorso anno col caso di Albano. Milly non ha mai voluto nel cast personaggi che hanno fatto dei reality show ma per Carrisi, che nel suo lungo curriculum vanta pure un’incursione all’Isola dei Famosi, ha fatto un’eccezione.

Stando ai rumors degli ultimi giorni sarebbero in lizza per entrare nel cast di Ballando con le Stelle 2022 anche: Paola Barale, Violante Placido, Beppe Convertini, Emanuel Caserio, Michelangelo Tommaso, Mara Venier, Monica Marangoni. Bocca cucita da parte di Milly Carlucci, che per il momento ha preferito non commentare i nomi trapelati fino ad oggi. Mistero pure sulla giuria: non è chiaro se resteranno Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni e Fabio Canino, mentre pare proprio che non ci sarà Mariotto.

Di sicuro non rivedremo più due amati ballerini-insegnanti di Ballando con le stelle: Sara Di Vaira e Simone Di Pasquale. Entrambi hanno abbandonato il loro ruolo per via dell'età. Non è escluso però un coinvolgimento in altre vesti visto che sia Sara sia Simone godono della stima della Carlucci. Si pensava addirittura ad un loro ingresso in giuria ma ancora nulla è confermato.

