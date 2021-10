Bomba Ballando, Milly Carlucci demolisce Selvaggia Lucarelli e la fa fuori dal cast. “Basta sono stanca. Ecco cos’è successo”

Ballando con le Stelle, Milly Carlucci sul caso Mietta: tre parole per demolire Selvaggia Lucarelli. Il caso Mietta, a Ballando con le stelle, ormai è su tutti i siti. Non si parla d’altro: la cantante del format di Rai 1 è risultata positiva al Covid ed è in isolamento domiciliare. Il centro delle polemiche, però, è legato al fatto che non sia vaccinata. Selvaggia Lucarelli ha quindi attaccato Mietta e anche velatamente la trasmissione per cui è giurata insinuando una carenza nei controlli.

Adesso, Milly Carlucci decide di fare chiarezza e risponde anche a Selvaggia parlando di quello che accade nel suo programma: green pass o non green pass? Questo è il problema. Una polemica iniziata quando Selvaggia Lucarelli, in studio, ha chiesto se la concorrente fosse vaccinata o meno. E sui social, da giorni, è montata una polemica senza precedenti, tanto da far pensare a molti che la Lucarelli non sarà più nel cast di Ballando per il prossimo anno.

“A questo punto, se tutti abbiamo il Green Pass siamo a posto secondo la legge attuale. Non è possibile per motivi di privacy indagare sull’origine del Green Pass che può nascere da vaccinazione, guarigione o tampone”, scrive Milly su Twitter. La Carlucci, praticamente, fa sapere che non è possibile sapere chi tra i concorrenti sia vaccinato e chi no. Poi conferma che Maykel Fonts, partner di Mietta a Ballando con le stelle, “sta bene” ed è negativo al tampone.

Sebbene non sia positivo, il ballerino deve comunque rispettare “i termini di legge per il suo rientro al lavoro”. Anche Memo Remigi, un altro concorrente di questa edizione, è in isolamento domiciliare: c’è stato un contatto con un positivo, ma al momento è negativo. “Sono circolate notizie totalmente false”, spiega Milly Carlucci. “Il cantante ha avuto “un incontro fugace con una persona che lo ha incluso nel tracciamento”.

Mietta, la fucilata di Al Bano: “Io rispetto tutti, ma…”, il caso di Ballando si complica

“L’ho saputo sabato sera in trasmissione da Milly Carlucci, non sapevo nulla. Io rispetto tutti ma il vaccino secondo me deve esser obbligatorio, il vaccino è la salvezza dell’umanità. Speriamo Mietta ne esca presto e bene, ha una vocalità strepitosa, eccezionale”. A Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, così il cantante Al Bano Carrisi, è intervenuto alla trasmissione condotta da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.

Come mai ha deciso di accettare l’invito a Ballando con le Stelle? “Per 15 anni Milly mi ha inseguito ma io le rispondevo ‘perché devo distruggere la mia carriera visto che da ballerino non valgo assolutamente nulla’” Che voto si dà come ballerino? “Cinque. Ma solo per la buona volontà…” Pensa di poter vincere? “No, e sarei il primo a non accettarlo. Forse come simpatia si. Però sto al gioco e finché dura mi diverto”.

Chi sono i suoi ‘colleghi’ più bravi? “Mietta, Arisa e anche Morgan, che mi diverte davvero tanto”. Infine un accenno a Berlusconi candidato presidente della Repubblica? “Mi piace, io lo voterei, sarebbe un bel presidente. Quel che ha fatto Berlusconi durante il suo governo, ha fatto una politica estera straordinaria, è il tipico italiano che riesce a mettere buon umore e simpatia tra le grandi potenze”, ha concluso.

Fateci sapere la vostra opinione commentando sul gruppo ufficiale di Temptation island di Maria de Filippi o Sulla nostra pagina Facebook anche su INSTAGRAM

L’articolo Bomba Ballando, Milly Carlucci demolisce Selvaggia Lucarelli e la fa fuori dal cast. “Basta sono stanca. Ecco cos’è successo” proviene da Più Donna – Notizie di Gossip, Spettacolo, Moda e Attualità.