Bomba Ballando, Milly Carlucci distrutta da un nuovo addio: “Non ne voglio parlare, una delusione” Cos’è successo

A breve comincerà la nuova stagione di Ballando con le Stelle ma, nonostante gli sforzi di Milly Carlucci per far risaltare il nuovo cast (molto interessante), tutte le attenzioni sono rivolte all’abbandono di Raimondo Todaro. Il ballerino è nato con la trasmissione e la trasmissione è nata con il ballerino. Presente sin dalla prima edizione, è stato una presenza fissa nel cast per sedici lunghi anni. Edizione dopo edizione, si è fatto amare per la sua dolcezza nei confronti delle partner che gli venivano assegnate e per il suo caratterino tutto pepe cacciato per rispondere ai terribili giudici.

Lo abbiamo visto crescere e proprio per questo vederlo lasciare Ballando con le Stelle ha fatto stringere il cuore a tutti i fans dello show del sabato sera. Soprattutto, è stato brutto vedere che i rapporti con Milly Carlucci e gli altri personaggi si sono irrimediabilmente rovinati. A quanto pare, Raimondo Todaro ha preso la sua decisione in sordina e tutti i suoi ex colleghi sono venuti a conoscenza della cosa tramite i social. Quest’anno, lo stiamo vedendo come professore nella scuola per giovani talenti di Maria De Filippi, Amici. E su Rai 1 si fa di tutto per distogliere l’attenzione da lui.

Così, Milly Carlucci evita in ogni intervista le domande che riguardano Raimondo Todaro. “Se posso accendere un riflettore su Ballando con le Stelle non lo faccio parlando di chi non c’è, ma di chi fa parte del cast” ha tagliato corto ultimamente. Insomma la delusione è stata forte e Milly non vuole tornare sull’argomento dando ulteriore visibilità a Raimondo Todaro che ormai fa parte del team avversario.

A incuriosire ancor di più i telespettatori, l’arrivo tra i concorrenti di Ballando con le stelle, di Arisa, che l’anno scorso è stata anche lei professoressa di canto ad Amici. In molti hanno pensato che questa scelta fosse in realtà una ripicca nei confronti di Maria De Filippi che ha rubato il ballerino più amato dello show di Rai 1. Ma la padrona di casa nega fermamente:

“Con Arisa ci conosciamo bene e ci siamo conosciute in altri tempi. Per anni le ho proposto Ballando con le Stelle ma non era il momento, non era la congiuntura favorevole. Poi Arisa ha fatto scelte che non sono dipese da me, né da cose che sono successe, ha fatto scelte di vita. Finché non ha detto: ‘Me la sento di fare Ballando’. E ha trovato un mondo che l’ha accolta a braccia aperte” ha spiegato Milly Carlucci ai giornalisti. Intanto, l’arrivo di Raimondo Todaro ad Amici è molto chiacchierato. Soprattutto per la presenza della sua ex moglie, Francesca Tocca, dalla quale ha avuto anche una bambina.

I più romantici pensano che Raimondo Todaro abbia deciso di passare ad Amici proprio per stare più vicino alla donna, che nella scuola è insegnante di ballo ormai da anni. Dopo la loro separazione, la Tocca perse la testa per Valentin, un concorrente di 24 anni, cacciato da Maria De Filippi in pieno serale. Adesso entrambi sono nuovamente single. Pare che siano stati avvistati a cena insieme, mentre si abbracciavano teneramente. Per il momento nulla di ufficiale. Prove non ce ne sono, ma in molti sperano in un ritorno di coppia. Magari davanti le telecamere di Amici.

