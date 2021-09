Bomba Ballando, Milly rompe il silenzio e svela la nuova giuria. “Un cartone al posto del giurato”. Fan senza parole

Ballando con le Stelle 2021 comincia a prendere una forma più definita. Nelle scorse ore Milly Carlucci ha radunato i giudici e gli opinionisti della nuova stagione del talent che decollerà sabato 16 ottobre su Rai Uno, scontrandosi con la corazzata di Canale Cinque Tu Sì Que Vales. Per l’ennesima volta andrà così in scena il duello Carlucci – Maria De Filippi. Ma si torni ai volti che daranno corpo e voce all’edizione imminente del programma.

Ieri sera Milly ha incontrato il suo team nella suggestiva location che fa da sfondo al promo di Ballando con le Stelle 2021, vale a dire la magnifica terrazza del Palazzo delle Assicurazioni Generali a Roma, che offre una strepitosa vista sull’Altare della Patria e sui Fori Imperiali. Chi c’era? La giuria quasi al completo è zeppa di riconferme: ecco quindi Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli (presente il suo cartonato e non lei in carne e ossa in quanto impossibilitata a esserci all’evento promo).

Al fianco della Carlucci si è poi visto Paolo Belli. Gli opinionisti a bordo campo saranno ancora la criminologa Roberta Bruzzone e il giornalista e conduttore de La Vita in Diretta Alberto Matano. Tra i ballerini professionisti, come segnala Bubino Blog, ci sono quattro new entry, alcuni già popolari per essere stati in passato ad Amici di Maria De Filippi: Giada Lini, maestra nel Ballando inglese, Vito Coppola, Nicole Randelli e Marco Tocchini. Tornano alla corte di Milly anche Alessandra Tripoli e Luca Favilla.

Confermati poi Simone Di Pasquale, al suo ultimo anno da maestro (per il 2022 la Carlucci gli ha già ritagliato un nuovo ruolo: sarà l’inviato nel backstage per fare da ‘ponte’ con i vip in gara), Sara Di Vaira, Samuel Peron, Stefano Oradei, Maria Ermachkova, Lucrezia Lando, Marco De Angelis, Maykel Fonts, Tinna Hoffmann, Tove Villför e Giordano Filippo.

Assenti Veera Kinnunen, Ornella Boccafoschi e Raimondo Todaro: le due donne sono in dolce attesa e quindi si dedicheranno ai loro pancioni. Discorso diverso per Todaro, che dopo anni al servizio di Ballando ha deciso di lasciare. Il fatto ha provocato un gran baccano e pure una reazione alquanto stizzita da parte della Carlucci.

Sul fronte cast, i nomi ritenuti sicuri dagli esperti di retroscena televisivi di Rai Uno sono: Morgan, Paola Barale, Albano. Si mormora anche di trattative in corso con Alessia Marcuzzi, anche se sembra difficile arrivare alla ‘Pinella’. Altro nome che vorrebbe Milly, magari anche come danzatore per una notte, è quello di Marcell Jacobs, leggendario a Tokyo, dove ha vinto l’oro alle olimpiadi nei 100 metri e l’atleta avrebbe già accettato di ballare una notte solo per Milly.

C’è poi il capitolo Caterina Balivo: la conduttrice campana, secondo le ultime indiscrezioni, dovrebbe avere un ruolo nello show. Quale? Al momento è top secret. Da segnalare che tra la Balivo e Milly ci sono ottimi rapporti. Lo scorso anno Caterina è stata infatti una delle giurate de Il Cantante Mascherato. E voi che ne pensate? Commentate con noi le puntate sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

