bomba-barbara-d’urso,-diventa-sacerdotessa:-l’evento-che-commuove-i-fan

Barbara D’Urso indossa la fascia tricolore in occasione del matrimonio di due amici della conduttrice.

È stato un giorno ricco di emozioni, quello appena passato per Barbara D’Urso, la conduttrice italiana ha infatti avuto l’onore di celebrale il rito nuziale di due suoi amici. La donna descrive gli sposi come veri amici, quelli con la A maiuscola. Si dichiara emozionata e onorata per aver potuto prendere parte attivamente allo scambio delle promesse.

A suggellare il loro amore è stata proprio Barbara che, con Annalia e Filippo ha condiviso una vita intera e adesso pubblica con orgoglio uno scatto che attesta il suo ruolo all’interno della cerimonia. Barbara è vestita di bianco, indossa un tailleu in pizzo chiaro con delle strisce nere alle estremità della giacca e sui laterali dei pantaloni.

Barbara D’Urso, un’emozione unica

Oltre all’irrefrenabile emozione che Barbara ha provato per la gioia dei suoi amici descrive anche qual è stata la sensazione che ha provato nell’indossare la fascia tricolore. Solitamente il capo viene indossato dall’ufficiale di stato civile che ha la mansione di celebrale e ufficializzare il matrimonio.

La conduzione della D’Urso, questa volta sotto gli occhi di poche persone, è servita a smorzare tutto quella rigidità che molto spesso caratterizza tutta la fase del rito civile, ridotto sostanzialmente a una esternazione di leggi.

A quanto pare Barbara D’Urso non è stato il primo volto televisivo a ricoprire questo ruolo, a precederla è stato Lino Banfi che proprio qualche giorno fa, il 3 luglio, ha celebrato le nozze della nipote. La scelta è ricaduta su Banfi proprio per volere della famiglia che ricercava un senso di intimità e amore anche durante lo scambio delle promesse.

Probabilmente l’idea di celebrare matrimoni potrà trasformarsi in un nuovo trend, almeno per i vip del mondo dello spettacolo. Per il momento entrambi i protagonisti della televisione italiana possono vantare di aver vissuto un’esperienza al di fuori del comune.