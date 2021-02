Bomba Barbara D’Urso, La frase su Ylenia che la fa rischiare il posto. “Chiudete i suoi programmi”. Mediaset furiosa. Fan sotto choc

Barbara D’urso è sicuramente la Regina di Canale cinque, seconda solo a Maria de Filippi. I suoi programmi conquistano sempre una share alto, anche se ultimamente sta perdendo qualche punto tanto da fra pensare che possa essere addirittura sostituita se non nel day time, almeno nel serale della domenica. Ma non tutti non tutti sanno che la conduttrice ha seriamente rischiato di perdere il suo posto in Mediaset per una battuta spiacevole fatta qualche tempo fa.

L’episodio che vi riportiamo alla mente oggi risale a tre anni fa, quando Barbara D’Urso fece una gaffe nel corso di Pomeriggio 5 che indignò così tanto i telespettatori da far nascere una petizione. Nella puntata dell’11 gennaio del 2017 alcune frasi di Barbara D’Urso sollevarono grandi polemiche sia tra i pubblico che sui social. In un esclusivo collegamento con Ylenia Grazia Bonavera (la ragazza di Messina a cui il fidanzato aveva dato fuoco e che continua a difendere il suo ragazzo) Barbara si era lasciata andare ad alcune frasi che non erano piaciute ai telespettatori. E non solo.

“Ma lo sai che ci sono uomini che fanno queste cose per troppo amore?” Aveva infatti detto Barbara alla ragazza. L’indignazione del popolo del web e di alcuni personaggi come Selvaggia Lucarelli o Fiorello non aveva risparmiato la conduttrice che, inoltre, aveva rischiato di dover smettere di fare tv! Una frase del genere è in effetti molto grave perchè tende a giustificare delle azioni davvero riprorevoli e che spesso portano al femminicidio.

Barbara D’Urso: petizione online dopo la gaffe in diretta

Commenti pesanti e dure accuse avevano invaso gli account ufficiali dei programmi di Barbara, alla quale tutti contestavano di non poter chiamare amore quell’atto criminale di cui il ragazzo di Ylenia era stato capace. Dopo il lungo post di sfogo di Selvaggia Lucarelli anche i telespettatori avevano deciso di muoversi contro la conduttrice e così avevano dato vita ad una raccolta firme per chiedere la chiusura dei programmi condotti dalla D’Urso con grande sgomento di Mediaset.

Nonostante Barbara avesse subito chiesto scusa e cercato di fare chiarezza sottolineando di essersi espressa male, infatti, il polverone ormai si era alzato. Non importa che la conduttrice partenopea avesse ritrattato dicendo che "Chi ti picchia non ti ama"; la petizione aveva cominciato a girare online. Alla fine, però, Pomeriggio 5 e gli altri show di Barbara non avevano dovuto chiudere i battenti e, anzi, nonostante le numerose raccolte firme ricevute negli anni, Carmelita sopravvive più forte che mai.

