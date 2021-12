Bomba Belen, Deianira svela perché ha lasciato Stefano: “Lui non voleva più farlo con lei, a letto faceva così” Fan sotto choc

Belen Rodriguez sta vivendo un momento molto delicato della sua vita a seguito dell’addio ad Antonino Spinalbese, ma a far discutere oggi il web troviamo le motivazioni che hanno spinto la showgirl a dire addio a Stefano De Martino. Deianira infatti ha svelato che la showgirl si sarebbe trovata a Napoli per una festa con altri vip e in questa occasione avrebbe svelato ogni cosa. Vediamo cosa è davvero successo tra i due.

Recentemente Belen non sta vivendo un ottimo momento. Molte notizie mai smentite riguardano la fine della relazione tra la Rodriguez e Antonino Spinalbese. Un’amarissima delusione che per la showgirl arriva dopo l’addio ad un altro amore molto importante per lei, quello con Stefano De Martino, papà del piccolo Santiago. Insomma Belen pare avre rotto definitivamente con entrambi i papà dei suoi figli.

Belen e Stefano, un addio che pesa sul cuore della showgirl?

Impossibile negare come la bellissima storia d’amore tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez abbia tenuto con il fiato sospeso numerosi fan della coppia, e anche appassionati di gossip, soprattutto dopo il loro ritorno di fiamma. Un momento bellissimo della loro vita che, però, è durato poco più di un anno e finito in men che non si dica dopo il primo lockdown da Covid-19… anche se i fan per loro, ancora oggi, continuano a sperare in un possibile ritorno di fiamma, un po’ come capita nelle favole.

“Lei era a Napoli”

In molti hanno attribuito a Stefano una laison con Alessia Marcuzzi, facendone la causa dell’addio con la moglie. Ma potrebbe non essere questa la vera causa della rottura., Nel corso delle ultime settimane, Belen Rodriguez, ha raggiunto la città di Napoli per mettere in atto degli impegni lavorativi che gli hanno permesso di incontrare vecchi amici.

A balzare all’attenzione del gossip, però, troviamo il racconto fatto da Deianira Marzano che ha rivelato alcuni retroscena riguardanti la festa sopracitata e delle dichiarazioni rilasciate dalla showgirl: “Belen settimane fa era ad una festa nel Napoletano insieme anche ad altri personaggi noti come Livio Cori, Anna Tatangelo ecc.– e riferiva sia che la sua storia d’amore con Stefano era finita perché lei voleva un altro figlio, e lui no… ed anche che con Antonino era finita, cause non specificate”. Insomma Stefano non avrebbe acconsentito ad avere un altro figlio prendendo sempre precauzioni e la cosa sarebbe stato il motivo più grand di rottura tra loro.

