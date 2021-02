Bomba Belen, Ha Lasciato Antonino e ripensa a Stefano. Il post dedicato a lui fa impazzire i fan. Cosa succede

Prima lite per la coppia formata da Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. La showgirl ha pubblicato su Instagram la foto di una spiaggia paradisiaca e ha scritto: “Mi calma”. Indizi social dell’argentina che si aggiungono a quelle dell’hairtylist dei vip, infatti, tra le storie si vede Belù sdraiata di fianco sul letto, con uno sguardo malinconico e che scrive: “Fai da te”. Qualche ora prima, Antonino ha pubblicato una foto in compagnia di due amici, con un look super cool, pronto forse per replicare anche con loro i festeggiamenti per il suo 26esimo compleanno. Insomma i due piccioncini stanno vivendo un momento non bello. Questa situazione fa presagire che la gravidanza, di cui tanto si parla da settimane, non ci sia.

Ma qual è la causa della lite. Alcuni voci dicono che Belen sia ancora innamorata dell’ex marito e che abbia usato Antonino per vendicarsi di lui. Insomma l’argentina avrebbe ancora del rancore per Stefano, l’uomo che l’ha fatta soffrire pure avendole donato la sua gioia più grande, il figlio Santiago. I rumors sono nati in seguito a delle storie che l’argentina ha pubblicato sulla sua pagina Instagram, mentre si trovava a cena con il nuovo fidanzato, Antonino Spinalbese, la sorella Cecilia e la madre. Sappiamo che la showgirl è molto legata alla famiglia e trascorre moltissimo tempo con fratelli e genitori, ballando, suonando e facendo festa.

Nel corso della serata le sorelle Rodriguez hanno scoperto qual è il loro vero ascendente, che si calcola grazie all’orario di nascita. Belen è nata a settembre ed è del segno vergine, ma è sempre stata convinta di avere come ascendente la bilancia. Evidentemente, non era precisamente a conoscenza dell’orario della sua nascita, che sua madre ha deciso di rivelarle: «Mia madre – spiega Belen – ci aveva detto orari di nascita sbagliati, finalmente so qual è il mio vero ascendente. Io sono vergine ascendente scorpione e Cecilia è pesci ascendente acquario. Mi piace il mio nuovo ascendente, finora avevo pensato di essere bilancia.”

E’ stato in quel momento che Belen ha assunto uno sguardo diverso e ha guardato questa nuova notizia sotto un altro aspetto: “Ma lo scorpione è anche vendicativo e la vendetta è un piatto che va servito freddo…” Al tavolo è calato il silenzio, ma è intervenuta Cecilia per sdrammatizzare : “Allora auguri a voi, e anche a noi” come a sottolineare la pericolosità della sorella. Subito i follower dell’argentina hanno pensato a Stefano De Martino, l’uomo che è riuscito per ben due volte a conquistarla, per deluderla e lasciarla altrettante volte. Sappiamo che la showgirl non ha preso bene la loro rottura.

Sono varie le frecciatine che Belen ha lanciato a Stefano De Martino dopo la loro separazione. “Io tutto quello che ho a questo mondo sono due cose, le palle e la parola e le ho sempre mantenute tutte e due – Scarface” scriveva solo qualche giorno fa. Che si riferisse alla promessa di matrimonio, la più importante parola che viene data davanti a Dio, ma che il conduttore di Adesso tocca a te non ha mantenuto? La showgirl argentina è molto delusa e pare non abbia del tutto dimenticato il suo ex. E voi cosa ne pensate? Fateci sapere la vostra opinione commentando sul gruppo ufficiale di Maria de Filippi

