Bomba Belen, Lei confessa tutto: “Voglio rivivere il sogno con Stefano, ecco perché lo avevo lasciato, ho sbagliato io”. Fan in delirio

Belen Rodriguez si è lasciata andare a un lungo sfogo sui suoi social network, il primo da quando la sua situazione sentimentale ha infiammato il mondo del gossip. La modella non ci delude mai: vera come solo le sud americane sanno essere, di delusione in crisi si apre sempre ai suoi follower senza filtri. Cerca di condividere i suoi sentimenti e spiegare le sue ragioni, e questo è sicuramente uno dei motivi per cui l’amiamo tanto. Negli ultimi mesi si è parlato molto di lei a causa della crisi e della successiva rottura con Antonino Spinalbese. Una notizia che ha lasciato tutti senza parole.

La coppia era stata molto felice prima della nascita della piccola Luna Marì. Ma neanche un mese era passato dal parto, che già Belen Rodriguez e il suo ultimo compagno erano lontani più che mai. Ci siamo abituati ormai a vedere la modella rinascere e rialzarsi dopo le delusioni in campo sentimentale. Questa volta è partita per un lungo viaggio proprio in sud America con una delle sue migliori amiche, Patrizia, sui social la Pettinosa, con cui ha aperto anche un negozio di parrucchieri a Milano. Ma tornata in Italia, i gossip non l’hanno lasciata stare.

Anzi, hanno nuovamente unito il suo nome a quello dell’uomo che probabilmente l’ha fatta soffrire più di tutti. Parliamo di Stefano De Martino, nuovo volto emergente della Rai sempre più impegnato nel mondo del piccolo schermo. Lui è il papà del primogenito di Belen Rodriguez, Santiago, ed è l’unico uomo che l’ha portata all’altare. Ma a quanto si dice l’ha anche tradita molte volte. Oggi la modella argentina si è lasciata andare a un lungo sfogo tramite le sue storie Instagram, dalle quali si evince la sua voglia di restare sola e di dedicarsi esclusivamente a se stessa.

“E’ bellissimo riconoscere che ci sono persone con la quale diventare migliori, eppure nonostante questo, è importante non perdere di vista noi stessi, la nostra forza, la nostra unicità, i nostri sogni e la nostra speciale natura, che seppur strana, ci permette di essere chi siamo nel profondo. Che strano quello che succede. Pochi minuti fa non sapevo se prendere la penna, e ora capisco che potrei scrivere per ore su questo argomento. Vorrei poter descrivere le emozioni che provo al solo pensiero di poterlo fare. Com’è facile sopprimere i nostri bisogni solo per la meccanicità delle ricorrenti abitudini e per il rumore del mondo esterno” ha scritto Belen.

“Per quanto innamorati, per quanto volutamente o meno distratti dal divertimento, per quanto silenziosi e accondiscendenti su molte o troppe questioni, non dobbiamo mai rinunciare ai nostri silenzi, a noi stesse, alla nostra parte strana e ribelle. Non dovremmo mai sentirci in colpa di voler stare un po’ da sole. Non dovremmo mai sentirci sbagliate nell’ammettere di esserci perse. Non dovremmo mai sentire che per qualcosa sia troppo tardi, neanche per riprendere quel sogno che avevamo accantonato per chissà quale buono e valido motivo. Rifioriamo dal nostro silenzio. Prendiamoci i nostri spazi. E’ lì che nasceranno le cose più belle e giuste. Non forse per gli altri, ma di certo per noi.” In bocca al lupo Belen, siamo tutte con te.

In queste parole in molti hanno visto la conferma della nuova relazione con Stefano. Belen infatti ha tenuto a specificare che non è mai troppo tardi per ricominciare e per riprendere un sogno. Tutti sanno che il più grande sogno dell’argentina era quello di avere di nuovo la famiglia riunita con il suo ex marito e sperava di dare un fratellino a Santiago. Insomma pare che Belen abbia infine messo da parte i “buoni e validi” motivi che l’avevano spinta ad abbandonare l’idea e che ci stia davvero riprovando. Noi siamo felici per loro.

Stefano De Martino e Belen Rodriguez sempre più vicini: “Dormono insieme” l’ultimo gossip di Nuovo

Ormai non c’è giornale che non parla del presunto ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Difatti i due sono stati sorpresi insieme in più occasioni in questi ultimi giorni e sono sembrati essere complici come un tempo. In una di queste foto si è anche visto Stefano De Martino e Belen Rodriguez tornare a casa insieme (nei giorni scorsi lui è stato sorpreso salire da lei, dove ci sarebbe rimasto tutta la notte).

A tal proposito il settimanale Nuovo ha contattato una cosiddetta gola profonda, che vivrebbe nello stesso quartiere di Belen Rodriguez. E questa persona ha rivelato al magazine diretto da Riccardo Signoretti che Stefano De Martino dormirebbe a casa di Belen Rodriguez già da un po’ di tempo: “La soubrette e lui hanno ricominciato a dormire insieme, spiffera a Nuovo una gola profonda che abita nello stesso quartiere di Belen…”

Belen Rodriguez al centro del gossip: “Per vedere Stefano De Martino ha vaiolato la quarantena” dice Dandolo

Anche Alberto Dandolo ha dedicato ampio spazio a Stefano De Martino e Belen Rodriguez sull’ultimo numero del magazine Oggi. Nel suddetto articolo sono state pubblicate anche delle nuove foto di Belen Rodriguez e Stefano De Martino insieme (in una di queste immagini lui la abbraccia teneramente). Su tutta questa faccenda il giornalista, il quale ha rivelato che Loredana Lecciso potrebbe essere nel cast dell’Isola, è venuto a sapere che Belen Rodriguez pare avrebbe addirittura violato la quarantena pur di passare del tempo con il suo ex marito Stefano De Martino:

“Rientrata dall’Uruguay doveva fare cinque giorni chiusa in casa, ma al terzo ha raggiunto l’ex marito e si sono concessi anche una tenera passeggiata…” Il giornalista di Oggi ha poi confessato che Belen Rodriguez, la quale è sempre molto attiva sui social, sarebbe poi salita da Stefano De Martino e avrebbero ordinato da mangiare: “Fino alle 2 del mattino sono rimasti in casa…”

Stefano De Martino vicino a Belen Rodriguez, Dandolo: “Non hanno condiviso nulla sui social”

Il giornalista Alberto Dandolo ha poi sottolineato il fatto che di questo incontro tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino non vi è traccia sui social, anche se le foto pubblicate sull’ultimo numero del magazine Oggi non mentono: “Non hanno condiviso niente sui social…Tutto viene volontariamente custodito in una dimensione privatissima…”

Successivamente Dandolo si è chiesto se questa sia una mossa solo per far parlare, oppure potrebbe esserci davvero un ritorno di fiamma tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez: “Ce lo dirà solo il tempo…”

