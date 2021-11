Bomba Belen Rodriguez, E’ stato Antonino a tradirla con un’altra donna: “L’ha Beccato con una famosa” Ecco chi è

Che tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese ci sia una crisi in atto è ormai cosa risaputa, ma quel che rimane un mistero sono i motivi che hanno spinto la coppia a separarsi. Oggi salta fuori l’idea di un tradimento: è Di Più Tv a svelare che la show girl argentina avrebbe deciso di interrompere la sua relazione, dopo che il suo fidanzato ha messo gli occhi su un’altra. A quanto pare, il famoso parrucchiere si sarebbe invaghito di una donna che lavora dietro le quinte del mondo della televisione ma che sarebbe molto conosciuta tra i vip. Un vero e proprio tradimento per la bellissima donna che in amore è terribilmente sfortunata.

Belen Rodriguez sembra essere innamorata dell’amore, ma sbaglia qualcosa nella scelta dei suoi uomini. Ogni relazione finisce quasi allo stesso modo. L’unico vero punto fermo della conduttrice di Tu si que vales è la sua famiglia: i fratelli e i genitori, che le restano sempre affianco nonostante tutto. Un’idea di famiglia che lei non riuscirà mai a realizzare. Adesso, anche la sua secondogenita, Luna Marì, sarà costretta a crescere vedendo il padre e la madre separati. Quello che è accaduto anche al maschio di casa, il bellissimo Santiago, avuto dal precedente matrimonio con Stefano De Martino.

Anche in quel caso pare che l’amore sia finito a causa di un tradimento. Il rapporto tra Stefano e Belen Rodriguez è stato travagliato sin dagli esordi, quando lui era fidanzato con Emma Marrone ma non è riuscito a resistere alla bellezza della show girl argentina. Una passione la loro che è scoppiata nella scuola di Amici, davanti agli occhi allibiti di tutti gli italiani che da quel momento hanno sempre fatto il tifo per loro. C’è stato poi il matrimonio, l’arrivo del figlio e la prima separazione. Quindi un nuovo tentativo, un amore ritrovato, ma solo per poco, perché non ha resistito al lockdown cui l’Italia è stata sottoposta durante la pandemia.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, chiusi in casa, non hanno funzionato. Tra loro, a quel che si dice, si intromettevano sempre i messaggi che lui mandava ad altre donne. Un comportamento che l’argentina non è riuscita a sopportare e che ha portato i due a una nuova rottura. Per lei la storia si ripete ancora e ancora. E’ evidente che, per il momento, la donna non sia ancora riuscita a trovare l’uomo che saprà starle accanto senza andare a ronzare intorno ad altre gonnelle. Le sofferenze devono essere molte per lei, ma c’è da dire che sa sempre come tirarsi su e tornare a sorridere.

Belen Rodriguez oggi è una figlia e una sorella molto amata, ma soprattutto è una mamma piena di amore. E’ sui suoi figli che riversa tutto quel sentimento che non è riuscita a trovare in un uomo. E il destino le gioca sempre dei tiri un po’ mancini: guarda caso, entrambi i bambini sono identici ai loro padri. Una somiglianza incredibile che le ricorderà per sempre i suoi fallimenti. Il continuo tentativo di creare una famiglia come quella in cui è cresciuta è stato vano. Ma le auguriamo di volgere lo sguardo verso un tipo di uomo che riesca a starle accanto e a darle quella protezione e sicurezza che ogni donna merita.

