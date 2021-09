Bomba Carrisi, il Prete di Albano confessa: “Ama ancora Romina e lascerà Loredana. Ecco perché sta ancora con lei”

“AlBano e Romina saranno presto di nuovo come marito e moglie, quella con la Lecciso è stata una scappatella, lo dico con cognizione di causa, anche se non posso rivelare le mie fonti”: lo dice il sacerdote siciliano don Santino Spartà, detto “il prete dei vip dello spettacolo” in quanto assiste spiritualmente e pastoralmente molti personaggi del mondo dello spettacolo e nella tv è di casa, in una intervista rilasciata a lafedequotidiana.it

Don Santino, che effetto le fa essere chiamato il prete dei vip nella chiesa umile di Papa Francesco?

” Dei vip lo dice lei e i suoi colleghi. Mi chiamano in questo modo e non ci posso far nulla. Io sono un sacerdote e basta, svolgo il mio apostolato anche nel mondo dello spettacolo e cerco di evangelizzare nel miglior modo possibile. Non so se ci riesco, ci provo”.

Secondo lei esiste un reale afflato religioso nei vip e nei personaggi di spettacolo che conosce?

” Anche se la cosa vi sembrerà strana, rispondo di sì. Lo dico per cognizione diretta e non per sentito dire. Io con loro parlo, discuto e sotto la scorza di persone apparentemente ridanciane si cela un animo molto credente e alla ricerca di Dio. Talvolta per il loro mestiere e gli impegni non hanno la possibilità di essere dei buoni praticanti, ma in coscienza il quadro non è male. Prenda AlBano. Ultimamente ha fatto una intervista sul Papa che ho trovato di ampio respiro, roba da teologo o quasi”.

AlBano?

” Certo, lo valuto un personaggio dotato di enorme spiritualità e profondità. Anzi le dico che presto tornerà con Romina”.

In senso artistico, come sodalizio?

” No. Intendo dire che saranno di nuovo come marito e moglie, quella con la Lecciso la possiamo definire una scappatella. Il vincolo contratto con Romina è valido a tutti gli effetti non si è mai rotto e i due presto torneranno a vivere assieme come marito e moglie, nella vita e non solo sul palcoscenico. Non posso rivelare la mia fonte, ma accadrà presto”.

Le piace Papa Francesco?

” Certamente sì. E’ un vero uomo di Dio che prova a mettere a posto le cose nella Chiesa, secondo i criteri del Vangelo ed è fedele ad esso. Magari sono gli altri che si discostano dal Vangelo, anche qualche prete o vescovo”.

Le piace la Tv di oggi?

” La trovo spesso raffazzonata, e persino superficiale e parzialmente volgare. Per questo ho deciso di evitare”.

Il suo programma di intrattenimento preferito?

” La vita in diretta, che affronta bene i problemi della attualità”.

Che pensa di Barbara D’Urso?

“Non vedo i suoi programmi.”

