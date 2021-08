Bomba Carrisi, La prima figlia avuta da Loredana non è sua. Ecco chi è il vero padre

Loredana Lecciso è conosciuta da tutti per essere la compagna di Albano, ma sono in molti a non sapere che anche lei, prima di questa relazione, era sposata. Il primo marito è anche colui che l’ha portata nel mondo della televisione. Si chiama Fabio Cazzato ed è un importante imprenditore televisivo. Il loro amore è nato negli anni ’90, quando i due si sono sposati e hanno dato alla luce Brigitta, oggi 22enne. Dopo soli 3 anni, però, è arrivato il divorzio, ma la Lecciso insieme alla sorella era già invitata in moltissimi talk show del piccolo schermo.

I primi passi di Loredana Lecciso in televisione sono stati fatti su Canale 8. L’ex marito Fabio Cazzato è difatti insieme a suo fratello Antonio proprietario ed editore dell’emittente leccese dal 1986. Poi è arrivata la notorietà, il divorzio e infine la turbolenta storia d’amore con Albano. La coppia ha fatto molto parlare di se. Non sono sempre state rose e fiori e i due hanno dato molti spunti per gossip, anche se oggi sembrano aver trovato un equilibrio. Il cantante si dichiara sempre innamoratissimo della sua compagna, nonostante non abbia mai voluto sposarla.

Ma che fine ha fatto Fabio Cazzato? Dopo la separazione con Loredana Lecciso, l’uomo si è ritirato dal mondo del gossip e di lui non si hanno più notizie. Quel che è certo è che è ancora il proprietario di Canale 8. La figlia che hanno avuto insieme, Brigitta, vive con la Lecciso e con Albano, che considera come un padre adottivo. Sembra che con gli ex matrimoni non ci siano proprio speranze di creare una bella famiglia allargata. Questo sarebbe il desiderio del cantante pugliese, anche lui uscito da un divorzio molto difficile, come ben sappiamo, quello con Romina Power.

Oggi Albano, Loredana Lecciso e Romina Power condividono la tenuta di Cellino San Marco. La cantante, rientrata in Italia, si è infatti stabilita in un edificio secondario a quella che è la casa principale. Sembra che la “convivenza” proceda senza incidenti, ma quel che è sicuro è che i rapporti tra le due donne non vanno per il meglio. Questa estate c’è stata una cena che li ha visti tutti insieme, ma da quel momento deve essere accaduto qualcosa perché il cantante ha rivelato nel corso di un’intervista che l’episodio, così piacevole per lui, non si è più ripetuto.

Proprio per questo motivo, davanti a tutta Italia, Albano ha lanciato un appello in diretta tv alle due donne della sua vita, Loredana Lecciso e Romina Power. «Ognuno ha un sogno: il mio è che Romina e Loredana si seggano a tavola e mangino insieme a me e ai figli, senza recriminazioni», ha detto a sorpresa il cantante di Cellino San Marco a Domenica in. «Nessuno ha colpa di quello che è successo. Organizziamo una cena e parliamo», ha aggiunto. L’invito è stato lanciato ma le donne non l’hanno ancora colto. Albano probabilmente si trova in mezzo a due fuochi che non vogliono spegnersi. Commentate con noi le puntate sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

