Bomba Casa Reale, “Diana e Carlo, rapporti intimi prima della morte. Incontri segreti tra i due, Volevano tornare insieme”. Camilla sconvolta. Ecco tutta la verità

Sono passati 23 anni dalla morte di Lady Diana e il suo ricordo è ancora nel cuore di milioni di suoi ammiratori e sudditi. Ci sono ancora molte ombre riguardo la morte di Lady D, ma solo ora spuntano dei retroscena che hanno dell’incredibile e che riguardano il rapporto della principessa triste con l’ex marito e anche Principe ereditario Carlo d’Inghilterra. A quanto pare solo un mese prima del decesso ci sarebbe stato un riavvicinamento tra i due e addirittura la madre di William e Harry avrebbe sperato nel recupero della loro storia e di un riavvicinamento. Ecco svelate dopo anni le sue parole.

Lady Diana e il rapporto con il principe Carlo

Lady Diana e il Principe Carlo si sono sposati il 29 luglio del 1981, una cerimonia da favola che ha fatto sognare milioni di telespettatori, L’evento infatti fu trasmesso in prima visione mondiale. Da quell’unione sono nati i principi William e Harry ma il matrimonio si è presto rivelato una gabbia per entrambi. Se inizialmente Carlo ha provato a dimenticare Camilla per Diana, definendosi anche innamorato della moglie, la crescente gelosia verso i successi di Lady D a livello di popolarità hanno infine distrutto tutto riportandolo nella braccia del suo primo amore.

Epilogo di tutto ciò come tutti ben sanno, il divorzio, a un anno dal quale Lady Diana ha perso la vita in un tragico incidente automobilistico insieme al compagno Dodi Alfayed. Non tutti sanno però che proprio un mese prima di morire, l’ex principessa del Galles aveva cenato con la direttrice di Vogue Anna Wintour e Tina Brown, allora direttrice del The New Yorker. Un’occasione speciale, nel corso della quale Lady Diana avrebbe fatto alcune confessioni inaspettate in merito al suo rapporto con il principe Carlo e la presenza di Camilla nella vita del futuro re.

Le dichiarazioni di Tina Brown

Tina Brown ha scritto The Diana Chronicles e nel corso di una recente intervista rilasciata al Daily Telegraph ha fornito alcuni dettagli in merito alla cena con Lady Diana, che ha avuto luogo appena un mese prima della sua prematura scomparsa. A tal proposito l’allora direttrice del The New Yorker ha raccontato qualcosa di davvero inedito sul rapporto di Diana con Carlo: “Loro due avevano ripreso a sentirsi spesso a telefono e i rapporti erano molto migliorati. Lui aveva preso l’abitudine di farle visita a Kensington Palace e prendevano insieme il tè. Ridevano insieme e parlavano dei progetti futuri dei loro ragazzi, ormai cresciuti. Incontri segreti per non farsi scoprire dalla stampa che avrebbe ricamato subito su un possibile ritorno di fiamma”

Stando alle dichiarazioni di Tina Brown, quindi, finalmente il principe Carlo e Lady Diana avevano iniziato ad avere di nuovo rapporti. Entrambi avevano deciso di intraprendere delle nuove relazioni, ma a quanto pare la principessa del Popolo non avrebbe escluso la possibilità di tornare al fianco del padre dei suoi figli. Sempre nel corso dell’intervista rilasciata al Daily Telegraph, infatti, Tina Brown ha aggiunto: “Aveva capito che doveva dividerlo con Camilla” Tuttavia, ha fatto sapere la Brown: “Lei mi ha detto a quel pranzo che sarebbe tornata da Carlo in un baleno se lui l’avesse voluta“. Fonti dicono inoltre che quando Carlo seppe della notizia della morte della moglie diventò di ghiaccio e si chiuse in un silenzio tombale. Fu lui stesso a volere andare in Francia per il riconoscimento senza delegare nessuno.

