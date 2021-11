Bomba Charlene, L’insider a palazzo confessa tutto: “Rischia la vita. Alberto mente, non può vedere i bambini. Cosa succede davvero”

Il caso Charlene di Monaco si infittisce sempre di più. Per moltissimi mesi la principessa è stata in Sudafrica, per motivi sconosciuti. In molti aspettavano con ansia il suo ritorno, non conoscendo assolutamente la causa di questo allontanamento. Ma quando questo è finalmente accaduto, la donna è nuovamente scomparsa. Dopo l’apparizione di rito, infatti, non si è trasferita al palazzo reale insieme a suo marito Alberto. E’ stato lui stesso a spiegarne il motivo: il principe ha affermato che la moglie si trova in una clinica in Svizzera dove è stata ricoverata per recuperare fisicamente e mentalmente.

Non una parola di più da parte del principe Alberto. Ma è stata la stampa ad aggiungere delle notizie. Una in particolare ha fatto storcere il naso a molti. Si dice infatti che Charlene di Monaco stia combattendo contro la dipendenza da farmaci. Un insider di palazzo però non la pensa allo stesso modo e ha deciso di raccontare la verità a Page Six. Una bomba che getterebbe un velo d’ombra anche sulla famiglia reale stessa, accusata di voler appositamente mettere in cattiva luce la principessa. L’informatore ha voluto rimanere nell’anonimato ma le sue accuse sono molto pesanti.

“E’ un’immagine distorta quella che offrono su ciò che sta veramente attraversando Charlene Wittstock. Non è giusto che venga ritratta come se avesse problemi mentali o emotivi. Il Palazzo sta minimizzando il fatto che in Sudafrica sia quasi morta.” Secondo questa fonte infatti la principessa sarebbe stata sottoposta a una serie di interventi che hanno messo più volte a rischio la sua vita. Non solo, per superare il suo problema avrebbe anche dovuto affrontare dei periodi di dieta drastica, con la sola assunzione di liquidi, perdendo molti chili e diventando estremamente magra.

I più attenti avranno notato un viso smunto al suo rientro a Montecarlo. Appare evidente che Charlene Wittstock non sta bene, così come appare evidente che la sua famiglia non vuole far sapere quale sia il vero male che affligge la donna. Quel che sembra più grave è che i reali stanno facendo uscire notizie che mettono la sua figura sempre più in ombra. Dopo la dipendenza dai farmaci, a scendere in campo contro la principessa sono i figli. Il Matin, giornale sempre molto vicino ai reali, ha rivelato che i piccoli non stanno bene e sentono molto l’assenza della madre.

Quasi come a scaricare su Charlene di Monaco la colpa di aver abbandonato la proprio progenie. Secondo l'insider invece la principessa sente molto la mancanza dei suoi bambini e non vede l'ora di tornare a casa, ma non può per motivi di salute seri. La speranza è quella di rientrare a palazzo il 10 dicembre, proprio il giorno del compleanno di Jacques e Gabriella. Una storia, quella della donna, che sembra ugualmente prendere una brutta piega. Perché i reali vogliono infangarla? L'ultima volta è successa una situazione del genere con lady Diana, e sappiamo tutti come è andata a finire.

