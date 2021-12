Bomba Che Dio Ci aiuti, Valeria Fabrizi choc: “Ecco perché fanno fuori Elena Sofia Ricci. Non mi dispiace”

Elena Sofia Ricci lascia il suo ruolo di Suor Angela nella fiction Che dio ci aiuti. A rivelarlo è stata la collega di set Valeria Fabrizi, nel corso dell’ospitata a Domenica In, in cui è stata intervistata da Mara Venier. “Vado in depressione”, ha scherzato la Fabrizi in riferimento al fatto che Ballando con le Stelle si sta per concludere. “Aspetto di fare la suora”, ha aggiunto, sottintendendo al suo ruolo nella serie in onda su Rai Uno. “Ma oggi la notizia è pessima, Elena Sofia Ricci non vuole più farla”, ha aggiunto l’85enne, avallando ciò che si sussurra da tempo.

“Prenderanno qualcun altro… Se sono disperata? No no…”, ha scherzato Valeria, nel rispondere a una domanda di ‘Zia’ Mara. D’altra parte che Elena Sofia Ricci fosse sul punto di dire addio a uno dei suoi personaggi più noti televisivi lo aveva ammesso lei stessa, in una intervista rilasciata al quotidiano romano Il Messaggero. L’attrice, 59 anni, aveva spiegato di essere subissata dagli impegni professionale. La sua agenda è piena fino a metà 2023. Altrimenti detto, per girare una intera stagione di una fiction non ha tempo.

Elena Sofia Ricci, impegni fino a metà 2023: cosa accadrà a Che Dio ci aiuti

In particolare la Ricci, alla testata capitolina, ha dichiarato che ha firmato contratti pregressi che vuole assolutamente onorare e che per almeno un anno e mezzo è ‘full’. “Per ora l’unica cosa che so è che sarò impegnata almeno fino alla meta del 2023. Una serie lunga porta via almeno otto mesi di lavoro. Mi vogliono aspettare?”, si chiedeva Elena.

Insomma, la situazione appare più che chiara: la 59enne è sommersa dal lavoro e per confezionare una nuova stagione da protagonista di Che Dio ci aiuti non c’è spazio, a meno che la produzione della serie abbia intenzione di attenderla per parecchi mesi. Scelta che difficilmente verrà presa. Nel frattempo è già partito il toto nomi su chi potrebbe raccogliere il testimone di Suor Angela. Di recente, come papabili sostitute, è stato fatto trapelare il nome di Francesca Chillemi (la ‘sua’ Azzurra Leonardi, negli ultimi episodi, ha avuto una svolta religiosa).

Che Dio ci aiuti in onda dal 2011

Che Dio ci aiuti è una serie televisiva trasmessa su Rai 1 dal 15 dicembre 2011. Attualmente la fiction ha avuto sei stagioni. La settima è attesa per il 2022. Resta da capire a chi verrà affidato il ruolo da protagonista, a patto che venga confermato ufficialmente l’addio di Elena Sofia Ricci. Commentate con noi sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News cliccando sulla stellina in alto a destra

