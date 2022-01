Bomba Cortesie per gli ospiti, Csaba distrugge Diego: “Volevo andarmene via io, la produzione ha mandato via lui. Ecco Perché”

Cortesie per gli ospiti, polemica su Csaba Dalla Zorza: lascia lo show? Cortesie per gli ospiti sta per tornare in onda con la nuova stagione su Real Time e nel frattempo a finire nel mirino dei social è stata proprio Csaba Dalla Zorza. Sono stati ufficialmente aperti i casting per la nuova stagione del programma di Real Time che da anni va in onda con grande successo e che proprio a breve ritroveremo in onda.

Tra le grandi novità della nuova stagione di Cortesie per gli ospiti anche il cambio di uno dei giudici, Diego Thomas infatti ha deciso di lasciare il suo ruolo dopo tanti anni e al suo posto troveremo Luca Calvani. Ma a finire nel centro delle polemiche social è stata proprio Csaba Dalla Zorza che in attesa di tornare in onda con i suoi colleghi, si è lasciata andare ad una risposta piccata.

Cortesie per gli ospiti, Csaba Dalla Zorza zittisce i social

Cortesie per gli ospiti ancora non è tornato in onda ed è già al centro delle polemiche o meglio uno dei suoi giudici, ovvero Csaba Dalla Zorza che diventa argomento di conversazione proprio sotto il post pubblicato da poco sulla pagina Instagram ufficiale.

“Avete tolto Diego e lasciato Csaba? No dai” sono queste le parole che una delle telespettatrici di Cortesie per gli ospiti, scrive sotto al post in cui viene presentate la prima immagine ufficiale della nuova stagione, delle parole che hanno trovato la risposta piccata. A rispondere è stata proprio la diretta interessata che senza mezzi termini ha trovato il modo di smorzare la polemica: “io avevo chiesto di essere eliminata ma mi hanno risposto che non era al momento possibile. Mi faranno sapere!”.

Insomma davvero uno scontro verbale senza mezzi termini quello tra la giudice e una follower che ha anche molto divertito il resto delle persone che hanno cercato di interagire, dividendosi tra chi ha appoggiato la giudice e chi invece non era per niente in accordo con lei. Detto questo, il cast dei giudici è ormai composto e in molti si dovranno rassegnare a non vedere più Diego Thomas a Cortesie per gli ospiti, ma niente paura di certo troverà il modo di essere ancora presente per tutto il suo pubblico.

