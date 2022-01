Bomba Cortesie per gli ospiti, Diego Thomas asfalta Csaba della Zorza. “Ecco perché mi hanno fatto fuori”. E lui passa alla Rai

Finalmente si è scoperto il motivo che ha portato Diego Thomas a lasciare Cortesie per gli ospiti. Si tratta di un reality show italiano che va in onda su Real Time dal 2005 e che ha appassionato moltissimo i telespettatori. In ogni puntata due coppie si sfidano offrendo ciascuno un pranzo o una cena ai tre giudici e alla coppia rivale. I tre conduttori danno poi un voto ai vari aspetti della serata, ognuno nel suo campo specifico: di solito l’arredamento della casa, il modo di apparecchiare la tavola e di intrattenere gli ospiti e le portate. Alla fine la coppia che ha ricevuto la più alta somma dei punteggi dei giudici vince la puntata.

Fino alla scorsa edizione a Cortesie per gli ospiti abbiamo visto tre protagonisti cui ci siamo molto affezionati: Diego Thomas, architetto e designer d’interni, cui spettava il compito di giudicare l’arredamento della casa in cui si teneva la cena; Csaba della Zorza, scrittrice ed esperta di lifestyle e galateo, che in ogni puntata giudica l’intrattenimento offerto dai padroni di casa e l’accoglienza ricevuta; Roberto Valbuzzi, chef, che pensa invece alle portate servite in tavola. L’unione tra i loro pareri determina chi sarà il vincitore al termine dell’episodio. Ma quest’anno qualcosa è cambiato.

I telespettatori che seguono lo show ormai da sette anni sono rimasti senza parole quando hanno visto che Diego Thomas non era in puntata. Al suo posto, è arrivato Luca Calvani, un altro esperto di designer e arredamento d’interni. Subito si sono rincorsi i pettegolezzi riguardo i motivi che hanno spinto il famoso giudice ad abbandonare il suo posto a Cortesie per gli ospiti. In molti hanno pensato che l’uomo potesse avere avuto dei problemi con i suoi colleghi. Gli amanti del gossip hanno subito focalizzato la loro attenzione per individuare degli indizi e scoprire la verità.

In realtà, la scelta di Diego Thomas era stata preannunciata da lui stesso al termine della scorsa stagione. I suoi follower su Instagram lo sanno bene. L’architetto aveva infatti affermato di volersi dedicare a dei nuovi progetti e soprattutto di voler lasciare più spazio all’architettura, la sua vera passione. In Cortesie per gli ospiti, oltre i giudizi dati sulle case visitate, il suo ruolo di designer era sicuramente sotto tono. In molti hanno quindi immaginato che l’uomo volesse allontanarsi dal mondo del piccolo schermo per dedicarsi maggiormente a quello che è il suo vero lavoro.

In realtà così non è stato e Diego Thomas ha semplicemente fatto un cambio di direzione. Da RealTime è passato alla Rai, dove è diventato un tutor di Detto Fatto di Bianca Guaccero. Lo abbiamo scoperto lunedì 24 gennaio con la messa in onda della prima puntata. In uno spazio chiamato ‘arredare con Diego’, l’architetto da consigli su quanto concerne l’arredamento della casa: a partire dalla disposizione dei mobili fino alla divisione delle zone e altro ancora. Sicuramente una promozione per l’uomo, considerato che la rete di Stato è un sogno per tutti. Ci domandiamo ugualmente come siano oggi i rapporti con i suoi ex colleghi e cosa ne hanno pensato loro del suo voltafaccia.

