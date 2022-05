bomba-dagospia:-a-settembre-torna-elisa-isoardi-e-fa-uno-scacco-matto-a-mara-venier.-la-domenica-va-a-lei

In casa Rai fervono i preparativi per il palinsesto estivo. Elisa Isoardi, secondo un’ indiscrezione di Dagospia, sarebbe una delle protagoniste dell’estate ma il suo programma continuerà sicuramente anche a settembre. Dopo la lunga assenza in tv, in particolare alla conduzione di un programma, la conduttrice verrà messa alla prova dall’azienda romana per un programma tutto nuovo. Bisogna capire, però, se la Isoardi sia pronta ad accettare o meno questa nuova sfida anche perché nessuna notizia certa è stata data dai diretti interessati. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Dopo lo stop della conduzione de La prova del cuoco e l’abbandono forzato a L’isola dei famosi 2021 a causa di un serio problema agli occhi, la carriera televisiva di Elisa Isoardi si è arrestata. Infatti, non abbiamo avuto modo di vederla se non in qualche ospitata a Domenica In da Mara Venier. E i fan più accaniti si chiedevano quando e se avrebbero rivisto la loro beniamina in tv. Nelle ultime ore, però, secondo il giornale di Roberto D’Agostino, Dagospia, la Isoardi avrebbe ricevuto una proposta dalla Rai.

Pare che si dovrebbe cominciare in estate e probabilmente continuare anche nella nuova stagione televisiva autunnale. Precisamente si tratterebbe di un nuovo programma su Rai2 che dovrebbe andare in onda di domenica pomeriggio. In realtà sarà una messa in onda di una trasmissione senza studio, bensì con la formala “on the road” e dovrebbe andare in onda dopo Il Provinciale condotto da Federico Quaranta. Dunque, un’avventura totalmente nuova per Elisa Isoardi che, invece, era sempre abituata a condurre trasmissioni in studio. L’arco temporale in cui dovrebbe esserci il nuovo programma creerebbe non pochi disagi.

Infatti, come ben sappiamo, vedere la tv di domenica pomeriggio significa solo due cose: Domenica In con Mara Venier su Rai1 che ancora va in onda e Amici con Maria De Filippi su canale 5 che tornerà a settembre. Tra le due regina della tv, infatti, è sempre una continua sfida per il primato di ascolti. Elisa Isoardi, dunque, andrebbe a scontrarsi con i due titani del piccolo schermo rubando sicuramente qualche ascolto proprio alla Regina della Rai.

Proprio questo potrebbe portare la conduttrice a riflettere sulla proposta, essendo abituata sempre a condurre programmi di grande fama. Certo è che se l’indiscrezione diventasse realtà, ci sarebbe una bella fetta di pubblico che ama molto la conduttrice e che la seguirebbe e incoraggerebbe a superare questa grande prova. Per continuare ad avere news su Uomini e Donne, gossip, ricette e tanto altro, seguiteci anche sui nostri profili su INSTAGRAM

L’articolo Bomba Dagospia: A Settembre torna Elisa Isoardi e fa uno scacco matto a Mara Venier. La Domenica va a lei proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.