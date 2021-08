bomba-dagospia,-alberto-matano-fatto-fuori-da-una-donna,-ecco-chi-si-prende-la-vita-in-diretta.-“piace-ai-vertici”

Sono giorni di strategie e decisioni importanti a Viale Mazzini, dove si sta progettando l’assetto della prossima stagione televisiva in previsione della presentazione del futuro palinsesto Rai. Nell’ultimo periodo, sono circolate svariate voci che vedrebbero un cambiamento molto significativo riguardo al contenitore pomeridiano di Rai 1, La Vita in Diretta. Stando agli ultimi rumors, dopo l’uscita di scena della Cuccarini e la conduzione in solitaria di Matano le cose potrebbero nuovamente cambiare.

La trasmissione è stata confermata (decisione più che ovvia, dati i notevoli ascolti) ma per quanto riguarda la conduzione, i vertici Rai vorrebbero lasciare Matano alla conduzione unica. Stando però a quel che riporta Dagospia, tale soluzione potrebbe essere messa nuovamente in discussione. Sono tre le donne che si contenderebbero l’ambito ruolo della Cuccarini.

A quanto pare, ai vertici piacerebbe aggiungere una donna al format, dandole degli spazi particolari come quelli delle interviste. Una scelta non facile visto l’incredibile successo in termini di ascolti, superiori perfino a quelli ottenuti da Pomeriggio 5 di Barbara d’Urso in moltissime occasioni. Un successo dovuto sicuramente al format, alla professionalità degli autori, ma anche all’innegabile talento ed esperienza di Matano.

Quindi non sarebbe opportuno indispettirlo. Infatti a Matano la conduzione in solitaria andrebbe più che bene. Eppure, stando ai rumors, a La Vita in Diretta potrebbe effettivamente arrivare un’altra donna: chi potrebbe essere? Dagospia fa tre nomi: Nunzia De Girolamo, Luisella Costamagna e Serena Bortone. Ma un nome spicca tra tutti e sarebbe quello di Roberta Capua, che nel periodo estivo ha sostituito brillantemente lo stesso Matano.

Ma sembra che per il momento la conduttrice che ha preso le redini della trasmissione di Matabno, non abbia ricevuto alcuna proposta effettiva. La Capua ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Vero in cui ha spiegato le sue intenzioni per il futuro e il suo rapporto con la televisione: “La tv di oggi non è meritocratica e bisogna fare i conti con questo limite. Io faccio un passo per volta, senza guardare troppo lontano, senza molte aspettative e sperando che questa mia performance estiva possa essere premiata e avere uno sbocco in futuro”.

Prima di ritornare a lavorare per la Rai, Roberta Capua non ha mancato di parlarne col figlio e con suo marito, l’imprenditore Stefano Cassoli. Soprattutto perché loro vivono a Bologna, mentre le riprese dello show si fanno a Roma, e questo implica dei cambiamenti significativi nei ritmi familiari. Ma una volta salita sulla ruota, è difficile abbandonarla e Roberta Capua è già pronta a lanciarsi in nuove avventure. S

e arrivassero proposte. “Per adesso non ho ricevuto alcuna offerta per il futuro ma spero che Estate in Diretta mi serva per farmi rivedere in una veste diversa, ma sempre mia. La prendo come un’occasione. E chissà che in effetti non la ritroveremo insieme a Matano anche per la stagione invernale.

