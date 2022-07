bomba-dagospia:-alessia-marcuzzi-arriva-in-rai,-e-ruba-il-programma-alla-collega

Come tutti sanno, Alessia Marcuzzi, dopo ben 25 anni consecutivi di lavoro alla Mediaset, l’anno scorso annunciò il suo ritiro dalla televisione e, soprattutto, dalla rete di Pier Silvio Berlusconi. Il comunicò fu pubblicato sul suo profilo instagram e la motivazione principale fu la voglia di cambiamento e di novità. Pochi giorni, fa, però, è stato ufficializzato il ritorno in tv della conduttrice.

Questa volta, però, non si tratta del ritorno a Mediaset, bensì in casa Rai. Alessia Marcuzzi tornerà in Tv a novembre su Rai2 al timone della conduzione di un nuovo programma, Boomerissima. Il sottotitolo, invece, è: Boomer vs Millennials, Genitori vs Influencer. Si tratta di un gioco delle generazioni e dei ricordi, di un tuffo nel passato che ripercorre gli anni Settanta e il 2000 e il fulcro centrale è proprio lo scambio generazionale di usi, costumi e tendenze.

Si dice, infatti, che Alessia Marcuzzi nel suo nuovo programma vorrebbe suo figlio Tommaso, avuto da Filippo Inzaghi ben 21 anni fa. Oltre a lui, Alessia ha anche Mia, la figlia nata 10 anni fa dall’amore con Francesco Facchinetti. Insomma, chi meglio di lei conosce le differenze generazionali? Proprio la sua famiglia è stata fonte d’ispirazione per il nuovo format in arrivo.

Il vero scoop, però, è stato lanciato da Alberto Dandolo sul portale Dagospia. Dopo che si era parlato del molto astio tra la Marcuzzi e Roberta Capua, stando a quanto dichiarato, pare che ora tra le due ci sia una gran sintonia. “E’ bastato un incontro casuale per far scoccare una scintilla d’intesa tra Roberta Capua e Alessia Marcuzzi…Tra loro è nato un bel feeling. Non è escluso che possano presto collaborare ad un progetto professionale firmato Rai”. Potrebbe essere che la Capua possa essere uno degli ospiti di Boomerissima.

Inoltre, Dandolo si è anche sbilanciato sui loro caratteri e su quanto siano diverse tanto da considerarle ‘strane’ insieme. Nonostante ciò, però, le due funzionerebbero tantissimo l’uno al fianco anche dell’altra anche perché si tratta di due donne molto amate dal pubblico italiano. “La Capua è riservata e discreta, mentre l’altra è un vero e proprio vulcano. Formano la strana coppia”.

A quanto pare però la Rai avrebbe scelto proprio la Marcuzzi per il nuovo programma escludendo la Capua che era stata la prima ad essere considerata dopo che avrà terminato la conduzione estiva de “La Vita in diretta”. Insomma Roberta potrebbe restare di nuovo “all’asciutto” per il prossimo inverno. A voi piacerebbe vederle insieme in tv? Non ci resta che attendere nuove notizie. Per continuare ad avere news su Uomini e Donne, gossip, ricette e tanto altro, seguiteci anche sui nostri profili Su Facebook anche su INSTAGRAM

Bomba Dagospia: Alessia Marcuzzi arriva in Rai, e ruba il programma alla collega scritto su Più Donna da Imma Bartolo.