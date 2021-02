Bomba Dagospia, Barbara D’Urso fatta fuori da Maria de Filippi. La clausola segreta che nessuno conosce: Ecco la verità sulla chiusura del programma

Se parliamo di Mediaset pensiamo sicuramente alle due donne che indiscutibilmente ne rappresentano i punti cardine: Maria De Filippi e Barbara D’Urso. Completamente diverse, entrambe molto seguite, qual è il rapporto tra le due? I sorrisi che si ostentano davanti le telecamere non sempre sono sinceri e condividere un trono non deve essere semplice. Oggi su tutti i giornali si parla della conduttrice di Pomeriggio 5 e della sua sconfitta. Live-Non è la D’Urso, dopo una stagione flop, sta per essere definitivamente eliminato dal palinsesto per lasciare spazio a Paolo Bonolis.

Dall’11 aprile la domenica sera andrà probabilmente in onda Avanti un altro che prenderà il posto del salotto trash di Barbara D’Urso. In molti sono intervenuti a mostrare il loro cordoglio alla conduttrice, che sicuramente non avrà preso bene la notizia. Maria De Filippi resta in silenzio e non possiamo non immaginare che la moglie di Maurizio Costanzo, come ogni donna che rispetti, abbia un po’ goduto della situazione in cui si è trovata la sua concorrente. Del resto, tra Grande Fratello e Domenica Live, passando per Pomeriggio 5, era stata un po’ messa in ombra.

Ultimamente Maria De Filippi in un’intervista a Il Fatto Quotidiano ha parlato di quanto sia importante la coesione tra i personaggi principali di una rete: “Invidio alla Rai la capacità di creare gli eventi e la collaborazione tra tutti per la promozione di un prodotto. Noi a Mediaset siamo un po’ con i feudi. E’ un errore da parte di tutti, non mi escludo, perché un gioco di squadra ci deve essere”. E così nel 2019, nel finale di Amici, parteciparono Silvia Toffanin, Alessia Marcuzzi, Ilary Blasi e Michelle Hunziker. Impossibile non notare l’assenza di Barbara D’Urso.

Oggi scopriamo, tramite Dagospia, che Maria De Filippi avrebbe preteso e ottenuto la cosiddetta clausola D’Urso. In poche parole, a Barbarita sarebbe vietato durante le sue trasmissioni parlare dei programmi della moglie di Maurizio Costanzo, che si tratti di Uomini e Donne, Amici o Temptation Island. Ecco come scrive il portale: “La vera spina nel fianco di Barbara D’Urso in Mediaset si chiama Maria De Filippi. Ma da dove nasce la rivalità tra le due? Tutto è iniziato quando Maria “la Sanguinaria” ha chiesto e ottenuto dal “Biscione” una clausola nel suo contratto”.

Roberto D’Agostino continua: “Questa clausola proibisce alla D’Urso di trattare i temi dei suoi programmi e di sfruttare i personaggi delle sue trasmissioni. Una separazione netta. Per la serie: resta pure nel tuo trash-salotto ma non mettere le mani sulla mia roba”. E così ci spieghiamo come mai i chiacchieratissimi tronisti di Uomini e Donne non prendono mai parte al salotto di Barbara D’Urso. La conduttrice di Pomeriggio 5 non può neanche pensare di invitarli perché su di loro ci sono le grinfie di mamma Maria pronta ad attaccare per difendere i suoi cuccioli.

E secondo voci sarebbe proprio questa la causa della “cacciata” di barbara D’urso dalla domenica di Canale Cinque. A quanto pare Medisete vorrebbe puntare sugli ascolti delle trasmissioni della De Filippi per accaparrare share anche la domenica o nel pomeriggio e per questo preferirebbe una conduttrice che non ha il veto della De Filippi. E voi Che ne pensate? Commentate con noi le puntate sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

L’articolo Bomba Dagospia, Barbara D’Urso fatta fuori da Maria de Filippi. La clausola segreta che nessuno conosce: Ecco la verità sulla chiusura del programma proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.