Bomba Dagospia, Barbara D’Urso passa in Rai e ruba il programma alla famosa collega. “A Mediaset non la vogliono più”

Sembra che a Mediaset tiri un’aria di tensione intorno a Barbara D’Urso. Infatti, stando a quanto comunicato da Giuseppe Candela su Dagospia: Gira voce che Mediaset e la casa di produzione Banijay non sarebbero soddisfatti della resa televisiva del prodotto, nel mirino proprio la conduttrice. ‘Colpa di Barbara D’Urso‘, ripetono in coro ai piani alti. Purtroppo gli ascolti de La Pupa e il Secchione Show non stanno andando affatto bene: la terza la terza puntata del reality ha raccolto 1.228.000 spettatori con l’8.2% di share, chiudendo oltre l’1 di notte.

Nel mentre, è di poche ore fa la notizia di un ritorno di Barbara D’Urso in Rai. La conduttrice è stata ospite in un programma su Rai 3. Stiamo parlando di Tv Talk, che ha analizzato in 90 minuti tutta la programmazione televisiva della settimana. La conduttrice campana è stata chiamata a commentare il suo ultimo progetto di lavoro televisivo e a rispondere alle domande degli opinionisti presenti in studio, quali Marta Cagnola, Maria Volpe, Saverio Raimondo, Riccardo Bocca, e Massimo Cirri. Insieme alla D’Urso anche Monica Giandotti, Natasha Stefanenko e Marco Damilano. La D’Urso potrebbe quindi tornare definitivamente in Rai prendendosi un programma mattutino, almeno secondo le voci che circolano.

Barbara D’Urso nuovamente sotto un ciclone mediatico: la Mediaset non è affatto contenta del suo operato

Come vi abbiamo già anticipato la prima puntata del programma della D’Urso ha ottenuto un successo straordinario raggiungendo picchi si share da far invidia a molti. Inaspettatamente però, fin dalla seconda puntata, la situazione si è completamente capovolta e da allora il programma La Pupa e il Secchione non ha fatto altro che perdere punti in classifica. Di questo i Capi della casata televisiva non sono affatto contenti poiché si sarebbero aspettati dei risultati notevolmente diversi da quelli da lei ottenuti.

Per questo motivo infatti pare che attualmente siano in corso delle riunioni per capire effettivamente se sia il caso di continuare a mandare in onda un programma che non soddisfa affatto i desideri del pubblico ed anzi che viene letteralmente snobbato. Si vocifera inoltre che in molti suppongono che il programma sia diventato ormai una sorta di Live Non è la D’Urso.

Secondo quanto riportato da Dagospia, nel mirino delle lamentele circola proprio il nome della famigerata conduttrice. In molti suppongono infatti che la colpa del calo degli ascolti sia interamente sua. La casa di produzione Banijay e la stessa Mediaset attualmente stanno decidendo le sorti del programma televisivo e con lui anche quelle della stessa conduttrice.

