Bomba Dagospia: Berlusconi rimpiazza Maria de Filippi. Le toglie il suo programma pomeridiano. Ecco a chi lo da

Sappiamo che tutti gli addetti ai lavori stanno lavorando già senza sosta per la messa in onda di Amici 22, che dovrebbe iniziare appunto dopo l’estate. Fin qui tutto bene. Se non fosse che ad essere messa in dubbio per la prima volta quest’anno sia proprio la conduzione di Maria de Filippi. E questa notizia di certo non sta riscuotendo un grande successo tra gli appassionati del talent. Tutto sarebbe partito da una decisione di Pier Silvio Berlusconi e sappiamo che alla fine ad avere l’ultima parola resta comunque lui.

Pier Silvio Berlusconi rimpiazza Maria De Filippi?

Amici è un programma ideato da Maria De Filippi – e partito con il nome di Saranno Famosi – e costruito negli anni da lei. Oggi pare su misura per lei, per le sue immense doti da conduttrice, la sua empatia con i giovanissimi. E pensare che possa cambiare volto non è facilissimo.

In questo caso parleremmo di una vera e propria rivoluzione della tv, almeno di Mediaset. Sono 21 anni ormai che Amici esiste e negli anni lo abbiamo visto sempre con la stessa veste, quella di Maria e, anche se ha subito profondi cambiamenti, il suo stile è rimasto lo stesso ed è inconfondibile. Secondo molti, infatti, Amici senza Queen Mary perderebbe la sua identità. Eppure pare che Pier Silvio Berlusconi abbia altri progetti per il talent.

Ecco chi la sostituisce

A lanciare l’indiscrezione (che potremmo definire in questo caso bomba nel vero senso della parola) è stato Dagospia: pare che Maria De Filippi voglia affidare la conduzione del pomeridiano di Amici a Silvia Toffanin. La conduttrice e compagna da circa 20 anni di Pier Silvio Berlusconi è ormai il volto storico di Verissimo da circa 15 anni e potremmo dire che lei sta al programma, come Maria sta ad Amici. Anche se forse il paragone è un po’ eccessivo, ma rende perfettamente l’idea.

Ad oggi non è chiaro se la Toffanin dovrebbe presentare solo la striscia del daytime – che ricordiamo che negli anni è stata affidata a Stefano De Martino, Marcello Sacchetta, Lorella Boccia e tantissimi altri personaggi di spicco – oppure proprio la puntata del sabato (che quest’anno era diventata della domenica). Cosa che sconvolgerebbe tantissime persone dal momento che dall’edizione 0 è stata condotta dalla De Filippi e non possiamo immaginare che qualcuno prenda il suo posto.

Alcuni credono che questo sia solo il primissimo passo di una serie di step che costituiscono il progetto "segreto" di Pier Silvio Berlusconi. In cosa consiste? Nel tramutare la sua compagna Silvia Toffanin in una sorta di Maria De Filippi 2.0, che tradotto equivale a dire nella futura regina di Mediaset.

