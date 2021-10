Bomba Dagospia: “Bianca Guaccero fatta fuori, Torna la Balivo”. Lei si sfoga sui social: “Ecco cos’è successo davvero”

Il posto di Bianca Guaccero nella Rai è in bilico. Da quando si è annunciata la riforma della rete di Stato nessuno più è al sicuro. Ma secondo le indiscrezioni lanciate da Dandolo, la prima a pagarne le conseguenze potrebbe essere proprio la conduttrice di Detto Fatto. La presentatrice, affiancata da Carla Gozzi, Jonathan Kashanian, Gianpaolo Gambi e da uno staff di tutor professionisti, fornisce soluzioni semplici e preziosi consigli su moda, cucina, fai da te, animali e mondo green. Una trasmissione di tutorial molto seguita e apprezzata dai telespettatori che si riconferma anno dopo anno.

La prima a lanciare Detto Fatto fu Caterina Balivo. Successivamente, lei dovette abbandonare il suo posto come padrona di casa per occuparsi di Vieni da me. Da allora, Bianca Guaccero ha preso quel posto e lo ha reso sempre più conforme alla propria personalità. Proprio ultimamente aveva affermato che finalmente sentiva la trasmissione come sua, annullando così il peso del fantasma della Balivo. Si dice che quando si raggiunge unobiettivo è il momento di porsene un altro. E questo è il consiglio che probabilmente le daremo se le voci riguardo l’eliminazione dello show risultassero fondate.

“Bianca Guaccero sta sulle spine. A Viale Mazzini si mormora che Michele Guardì stia studiando un nuovo format per la prossima stagione televisiva”. Non solo la presentatrice perderà il suo lavoro sulla Rai, ma la stessa trasmissione verrà eliminata dal palinsesto. “Pare che il programma dello storico autore e regista sostituirà Detto Fatto a partire da settembre 2022”. Questo quindi potrebbe essere l’ultima stagione in cui la presentatrice sarà alla guida dello show di tutor. Almeno, è quanto afferma Alberto Dandolo nella sua rubrica Pillole di gossip, che da sempre si occupa dei programmi tv.

Bianca Guaccero sta attraversando una fase critica della sua carriera. Non solo Detto Fatto è soggetto a spostamenti, cambi di orario e imprevisti da quando è ricominciato. Adesso la trasmissione viene anche messa in dubbio. E a quel che si dice, per il nuovo show che andrà in onda a partire dall’anno prossimo, Michele Guardì non la sta prendendo in considerazione come presentatrice, ma sta anzi pensando a un altro personaggio noto del mondo del piccolo schermo. “Si dice che Guardì abbia già individuato il nome della potenziale conduttrice, finora in forze al Biscione”. E qualcuno già fa il nome di Caterina Balivo.

Non solo Bianca Guaccero, sono moltissime le trasmissioni Rai che non si sentono più stabili al loro posto. A partire da febbraio 2022 inizierà la riforma Rai con la quale verrà tolto potere ai direttori di rete. Tutte le decisioni spetteranno esclusivamente a due direttori di genere: uno si occuperà delle prime serate; l’altro di tutti i day time, a partire dalla mattina per finire alla seconda serata. Si prevedono molti cambi nel palinsesto e le trasmissioni con Nano share verranno probabilmente eliminate definitivamente. I telespettatori dovranno prestare attenzione ai loro programmi preferiti.

Detto Fatto cancellato nel 2022? Bianca Guaccero chiarisce: “Vi rispondo io”

In queste ore si è diffusa la notizia che Detto Fatto rischia la chiusura, a lanciare l’indiscrezione è stato Alberto Dandolo su Oggi ed immediatamente la notizia si è diffusa tra siti e riviste ma come stanno realmente le cose? La trasmissione di tutorial di Rai2 rischia di venire cancellata nel 2022? Dopo il diffondersi della notizia, in queste ore, Bianca Guaccero ha detto la sua sui social ed ha chiarito che Detto Fatto resta dov’è. “Vi rispondo io così evitiamo che le cose rimbalzino… vi trovate di fronte ad una fake news” ha chiarito categorica Bianca Guaccero.

Bianca Guaccero sbotta contro le voci della chiusura di Detto Fatto: “Scrivono senza argomenti”

Bianca Guaccero attraverso delle Instagram storie sul suo profilo non solo ha smentito la cancellazione di Detto Fatto nel 2022 ma si è anche sfogata contro chi ha diffuso tale indiscrezione: “Non credete a tutto quello che viene scritto…come in questo caso quando non si hanno argomenti.” Insomma per Bianca Guaccero, come recita la sigla della trasmissione, Detto Fatto è qua e ci resta, ovvero che sarà riconfermato anche nella prossima stagione televisiva, ma sarà realmente così? Il programma nel frattempo è costretto ad un continuo cambiamento di orario che sicuramente ne risente negli ascolti, la scorsa puntata, infatti, ha registrato il 2.1% di share, dunque si vedrà quale sarà il destino di Detto Fatto.

