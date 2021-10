bomba-dagospia,-chiara-ferragni-lascia-fedez,-“ecco-cosa-ha-trovato-nelle-chat-del-marito”.-fan-sotto-choc

C’è aria di crisi tra Fedez e Chiara Ferragni. A divulgare il pettegolezzo è stato il portale Dagospia, sempre molto informato sulle news che riguardano il mondo dei Vip. A quanto pare, la coppia starebbe affrontando diversi litigi dovuti alla gelosia. Sicuramente i Ferragnez sono soggetti a una grande sovraesposizione mediatica. Costretti giorno per giorno a condividere i momenti della loro vita quotidiana con i followers, che si nutrono della loro apparente perfezione. Apparente, perché il mondo dei social consiste nel mostrare una vita ideale che ovviamente non corrisponde alla realtà.

Basta pensare all’utilizzo che noi stessi facciamo dei social: fotografie che ci ritraggono sempre felici e sorridenti, magari in giro per il mondo o tra i locali più in. Ma quei post nascondono dolori, dubbi, insicurezze che sicuramente scegliamo di non condividere con gli amici che ci seguono. Dobbiamo supporre che anche per Chiara Ferragni e Fedez sia lo stesso. Non è tutto oro ciò che luccica. E se su Instagram appaiono sempre super innamorati come il primo giorno, dietro le mura del loro splendido attico a Milano si nascondono sicuramente litigi più o meno importanti.

A quanto pare questo è proprio uno di quei momenti di crisi di coppia. Chiara Ferragni e Fedez, secondo quanto riportato da Dagospia, passerebbero molto tempo a litigare. Il motivo? La gelosia. Che sarebbe legata proprio alla vita social che fanno. Dei like di troppo, probabilmente, oppure messaggi in direct non desiderati. Le insicurezze e la gelosia escono fuori e portano i Ferragnez a non vivere uno di quei momenti da favola che tanto sponsorizzano. Per il momento questi sono soltanto rumors, ma quel che è certo è che nessuno dei due è intervenuto per smentirli.

Non solo, Chiara Ferragni e Fedez in questi giorni stanno anche affrontando il problema di salute che ha colpito la loro piccola Vittoria. Sono due i figli nati dal loro amore: Leone e Vittoria, chiamati amorevolmente Leo e la Vitto. Entrambi biondi con gli occhi azzurri, sembrano la copia esatta di mamma Chiara e di Fedez c’è ben poco. In questi giorni la secondogenita è in ospedale a causa di un virus respiratorio che le ha passato il fratello. Sin dal primo momento i suoi famosissimi genitori hanno scelto di condividere la notizia con i loro innumerevoli follower.

Chiara Ferragni ha subito chiesto energie positive per la sua piccolina, che si è aggravata al punto da aver bisogno di un pronto soccorso. La piccola Vittoria adesso si sta riprendendo, ogni giorno che passa migliora, ma è ancora in ospedale per essere tenuta sempre sotto controllo. Fedez e sua moglie, quindi, sono rimasti in casa senza la loro secondogenita. I due hanno annullato tutti i loro impegni per seguire la situazione al meglio. Non solo quelli lavorativi, ma anche familiari. La regina delle influencer, infatti, non si è presentata alla presentazione del libro di sua madre Marina Di Guardo. Commentate con noi sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News cliccando sulla stellina in alto a destra

L'articolo proviene da Più Donna – Notizie di Gossip, Spettacolo, Moda e Attualità.