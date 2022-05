Bomba Dagospia, Ecco chi è il fidanzato di Alberto Matano “E’ stato lui a cacciare Lorella”. E’ un famosissimo, Fan sconvolti

Alberto Matano ha una relazione con un ex ministro che lo ha aiutato molto nella sua scalata al successo in Rai e nel suo scontro con Lorella Cuccarini. E’ quanto è stato riportato dal sito Dagospia che ha fatto scoppiare un vero e proprio caso, Per anni il famoso conduttore non ha fatto parola del suo orientamento sessuale. Poi improvvisamente ha deciso di fare outing, proprio durante una puntata di La vita in diretta, trasmissione di punta della rete di Stato.

Ci siamo sempre domandati come mai, considerata la grande curiosità concernente la sua vita sentimentale, non ce ne sia mai arrivata notizia. Risulta quindi evidente che il mondo della politica influenza il mondo dell’informazione. Guarda caso, fa notare Dagospia, il coming out di Alberto Matano è avvenuto proprio quando un altro personaggio di spicco aveva rivelato il suo orientamento sessuale durante un’intervista a Che tempo che fa di Fabio Fazio.

Stiamo parlando di Vincenzo Spadafora, ex primo ministro dello sport. Già da tempo avevamo scritto di una profonda amicizia che legava i due uomini. Ma oggi è Dagospia ad affermare che tra i due non c’è soltanto un rapporto d’amicizia. In realtà sarebbero innamorati e se lo hanno nascosto per tanti anni è stato per proteggere anche la reputazione del politico e non destare troppa curiosità sulla loro vita privata.

Purtroppo può capitare che in Italia la vita privata dei personaggi politici venga utilizzata per metterli in cattiva luce davanti ai votanti. Ancora peggio, ancora oggi l’omosessualità può essere considerata un problema per un uomo che vuole fare carriera. Guardare ai meriti, piuttosto che guardare alla libertà individuale di un individuo, sarebbe un bel salto avanti per la mentalità del nostro Paese.

Ma la nostra meravigliosa Italia deve pur avere qualche difetto. Come anche il fatto che la rete di Stato scelga di dare più spazio ai personaggi che hanno le giuste amicizie, come Alberto Matano, come affermato da Dagospia. Almeno all’inizio, poi il giornalista ha sicuramente dimostrato grande talento tanto da meritare i riconoscimenti avuti. Negli ultimi anni il giornalista ha fatto una vera e propria escalation al successo. Ma tutto è cominciato proprio quando il suo fidanzato era un primo ministro.

E Dagospia ha rivelato anche come lo ha aiutato: “Spadafora in più ai tempi del governo pentastellato è stato un grande sponsor di Matano in Rai e avrebbe anche pressato sull’ad per lasciare Matano da solo al timone di La vita in diretta estromettendo Lorella Cuccarini. Addirittura, l’uscita congiunta sarebbe stata studiata a tavolino dai due per uscire sui giornali quasi nello stesso momento e mettere a tacere i vari brusii che accompagnano da anni le loro carriere e le loro manovre”.

Finalmente scopriamo chi è l’amore di Alberto Matano. Un amore tenuto nell’ombra per anni. Che ci fa comprendere quanto possa diventare difficile la vita di due uomini che si amano. Costretti a nascondersi per tutto questo tempo. Non possiamo fare altro che felicitarci del loro amore, ma al tempo stesso questa storia ci da un’altra conferma sul dietro le quinte Rai.

Sono tantissimi i personaggi che hanno lamentato tali raccomandazioni e influenze. La stessa Lorella Cuccarini, pur non svelando il segreto, fece chiaramente capire che c'era stata una scorrettezza nei suoi riguardi. C'è da dire che il presentatore è molto amato ed è riuscito ad avere il consenso dei telespettatori.

