Bomba Dagospia, Federica Panicucci silurata da Mediaset. Al suo posto la bellissima preferita da Berlusconi. Fan distrutti

Nella sua rubrica ‘Ah… Saperlo’, che cura per il settimanale Oggi, Alberto Dandolo ha lanciato una forte indiscrezione. Il giornalista di Dagospia ha fatto sapere che a Mediaset si sta testando l’anti – Panicucci. Come è noto, Mattino Cinque in vacanza è stato sostituito da Morning News condotto da Simona Branchetti. La giornalista del Tg5 è diventata la nuova padrona di casa del mattino della rete ammiraglia del Biscione con il suo programma di approfondimento giornalistico.

Dal 26 luglio scorso, infatti, continua a sfidare la concorrenza Rai, rimanendo attaccata ai temi di attualità politica in un’estate caldissima. I risultati iniziano a vedersi: Uno Mattina Estate, così come Dedicato, hanno perso qualche punto di share e un paio di spettatori. Un test a sorpresa, questo, voluto dai vertici di Cologno Monzese per valutare il rapporto costi-benefici della conduzione invernale di Mattino 5 di Federica Panicucci.

Su Oggi si legge: “Simona Branchetti è una risorsa interna e ha un contratto meno oneroso di Federica. Inoltre pare piaccia molto a Piersilvio Berlusconi. A decidere però saranno gli ascolti” Mattino 5, realizzato dalla testata giornalistica e indipendente Videonews, è condotto da Federica Panicucci da settembre 2009. Nel corso degli anni, al suo fianco, si sono alternati diversi partner:

A fianco della Panicucci abbiamo visto nel tempo Paolo Del Debbio, Claudio Brachino e Federico Novella e dal 2016 vi è Francesco Vecchi. In tredici anni, la conduttrice ha guadagnato la fiducia del pubblico del mattino di Canale 5. Davvero potrebbe rischiare il posto? Gli ascolti tv l’hanno sempre premiata: la quattordicesima edizione si è chiusa con una media del 17,70%, il più alto share in undici anni.

Federica Panicucci su Marco Bacini: “Arrivato in un momento inatteso”

In una lunga intervista alla rivista Chi Federica Panicucci ha rotto il silenzio sul compagno Marco Bacini. La conduttrice di Mattino Cinque ha fatto sapere che l’imprenditore è arrivato in un momento inatteso della sua vita. In quel periodo non pensava che avrebbe potuto innamorarsi di nuovo. “È un uomo protettivo, completo”. Quando si sposano Federica Panicucci e Marco Bacini? Anche questa volta il volto Mediaset ha voluto mantenere lo stretto riserbo nascondendosi dietro a un: “Ve lo dico nella prossima intervista”

Tra le altre cose, ha confermato che l’anno e mezzo trascorso è stato molto sofferto anche per lei. La pandemia le ha fatto molta paura. Ha avuto molta paura, soprattutto per i suoi cari. Con la nonna aveva un rapporto speciale. Con i guadagni dei primi lavori in televisione Federica Panicucci ha regalato infatti alla nonna una casa con tutti i comfort. La conduttrice ha spiegato che il valore del denaro e della lealtà le sono stati insegnati proprio dalla nonna.

Commentate con noi le puntate sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

L’articolo Bomba Dagospia, Federica Panicucci silurata da Mediaset. Al suo posto la bellissima preferita da Berlusconi. Fan distrutti proviene da Più Donna – Notizie di Gossip, Spettacolo, Moda e Attualità.