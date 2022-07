Bomba Dagospia: Già 4 anni fa Noemi Totti e Ilary insieme, Francesco ha creato il triangolo. Ecco la verità

Poche ore fa, il portale Dagospia ha lanciato un’ulteriore bomba sulla separazione tra Totti e Ilary. Sempre più retroscena stanno venendo a galla negli ultimi giorni e man mano si sta giungendo alla verità sulla fine del loro matrimonio. Questa volta, però, non si tratta solo di un’indiscrezione o di un chiacchiericcio, bensì ci sono delle foto e dei video che non mentono.

Solo ieri Chi magazine aveva ricostruito tutta la vicenda del motivo della rottura tra Ilary e Totti e, a quanto pare, le foto di Dagospia provano il racconto di Alfonso Signorini. Stando a quanto pubblicato, la Blasi avrebbe scoperto il tradimento del marito grazie al racconto della figlia Isabel e, in seguito, a un investigatore privato. Il pupone frequenterebbe Noemi già da ottobre 2021 e, molto spesso, avrebbe portato la figlia minore con se a casa della donna per farla giocare con i figli della Bocchi.

Dagospia ha pubblicato delle foto che risalgono proprio al 23 ottobre 2021. Era il giorno in cui i coniugi Totti erano stati invitati al compleanno di Anna Boschetti, fidanzata di Andrea Battistelli. Questi ultimi hanno partecipato anche a Temptation island nel 2020 e lui è il proprietario del ristorante “La Villa” sito in zona Monteverde a Roma dove si è svolta la festa. Tra gli invitati c’era anche l’amico di Francesco, Alex Nuccetelli, pr romano e colui che gli fece conoscere Ilary ben 20 anni fa.

Ebbene, la notizia bomba è che quella sera, a pochissima distanza da Totti e Ilary, era presente anche Noemi Bocchi con un audace vestito da spacchi vertiginosi. La prova che si trattasse proprio di lei è da riscontrare nei tatuaggi ai polsi. Inoltre, lo stesso Nuccetelli, nelle sue instagram stories, l’ha ripresa molte volte quasi come se volesse farlo di proposito. Dunque, cosa ci faceva la Bocchi a pochi passi dal capitano? Casualità? A quanto pare no, siccome non si fa altro che dire che i due si conoscessero già dall’estate scorsa per poi incominciare la relazione proprio lo scorso ottobre.

E Ilary in tutto ciò? E' quasi scontato dire che lei fosse all'oscuro di tutto e che mai avrebbe potuto immaginare che si trattasse della nuova fiamma del marito. Anche perché la crisi tra lei e Totti è saltata fuori solo a febbraio, quindi ben 4 mesi dopo. Nonostante fosse un azzardo, ciò che viene spontaneo chiedersi è se il pupone facesse di proposito a frequentare gli stessi posti di Noemi con a fianco sua moglie. Probabilmente si, proprio avere entrambe con se. Voi che pensate?

