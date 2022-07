bomba-dagospia:-ilary-blasi-con-l’ex-naufrago-dell’ultima-isola-dei-famosi.-fan-sotto-choc

Dopo l’annuncio della separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti, il gossip e i pettegolezzi sono all’ordine del giorno. Sono, ormai, due settimane che non si fa altro che parlare della coppia, di alcuni retroscena e indiscrezioni circa la fine del loro matrimonio. L’ultimo chiacchiericcio riguarda un uomo molto vicino alla conduttrice e anche molto importante nella sua vita. Ecco tutti i dettagli.

La fine di un matrimonio, si sa, rappresenta quasi sempre un fallimento, soprattutto quando si hanno tre figli, e motivo di dispiacere. Lo sanno bene gli ex coniugi Totti ma anche i loro fan che non riescono ancora a metabolizzare la notizia. Anche tanti personaggi famosi si sono detti amareggiati per la decisione presa da Ilary Blasi e Francesco. Alcuni di questi lo hanno espresso in pubblico, sui social, altri mediante interviste.

Vladimir Luxuria, opinionista dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi condotta proprio da Ilary Blasi ha speso parole breve e coincise, di grande stima nei confronti dell’amica. “Una tosta che saprà di certo come cavarsela in questa situazione”. E, proprio a proposito del reality Mediaset, Dagospia ha lanciato una vera bomba che riguarda proprio l’uomo di cui abbiamo anticipato pocanzi. Si tratta di Alvin, l’inviato nonché amico storico di Ilary. I due, inoltre, hanno lavorato insieme in tantissimi programmi facendo evincere sempre una grande complicità.

Infatti, a dispetto di quanto si poteva evincere durante le dirette de L’isola dove Ilary Blasi e Alvin fingevano di odiarsi e di battibeccare tra loro, i due si vogliono, da sempre, un gran bene e sono molto legati. In diretta non facevano altro che prendere in giro le false notizie sull’odio tra loro date dalle testate giornalistiche. In realtà, invece, come si è notato nell’ultima puntata, le cose sono ben diverse tanto che, a fine dell’ultima puntata, Alvin fece un ringraziamento lungo e profondo alla sua amica, concludendo con una frase ad effetto. “Aveva ragione Francesco Totti, Ilary sei unica”.

Lì per lì tutti notarono solo le belle parole dette da un amico fraterno anche perché non era ancora uscita la notizia della separazione tra Ilary Blasi e Francesco, anzi nessuno poteva mai immaginarlo. Ma, col senno di poi, sembra quasi che Alvin sapesse già la verità tra i due. Infatti, proprio l’amico del capitano, Alex Nuccetelli, di recente ha dichiarato che i coniugi hanno aspettato di annunciare la fine del loro matrimonio anche per far si che Ilary potesse condurre tranquillamente il reality senza pressioni mediatiche.

“Non solo a Roma ma anche a Milano tutti, ma proprio tutti, parlano della separazione tra Totti ed Ilary Blasi. Perché Alvin, amico e collega di agenzia della ex signora Totti, è stato attenzionato in queste ore dalla stampa meneghina? Come mai? Ah, non saperlo…”. Queste le parole che si leggono sul portale di Dagospia proprio in riferimento all’inviato. Attendiamo per avere ulteriori informazioni certe. Commentate con noi la notizia sul gruppo ufficiale di Maria de Filippi

Bomba Dagospia: Ilary Blasi con l’ex naufrago dell’ultima Isola dei famosi. Fan sotto choc scritto su Più Donna da Imma Bartolo.