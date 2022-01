bomba-dagospia,-in-rai-cambia-tutto:-piepaolo-pretelli-ruba-lo-show-al-famoso-collega,-fan-sotto-choc

La Rai sta pensando di donare un format a Pierpaolo Pretelli, che si sta facendo apprezzare con le sue performances a Domenica In. E’ un periodo di cambiamento per le reti televisive. La vecchia guardia sta diventando sempre più vecchia ed è giunto il momento, per i dirigenti, di guardarsi intorno e scorgere i nuovi volti che possano portare avanti il peso dello spettacolo italiano. Grazie ai social, ai talent show, ai reality, riescono ad approdare sul piccolo schermo personaggi freschi che portano sicuramente una ventata di novità sulle trasmissioni che ormai vanno in onda da anni.

Proprio come Domenica In, programma cult della Rai affidato alle sagge mani di Mara Venier. Lei è una veterana della televisione, chiamata affettuosamente la zia d’Italia e sicuramente la sua esperienza è quella che ci vuole per portare avanti lo show del giorno festivo. Ultimamente è riuscita anche nell’impresa che tutti ritenevano impossibile: battere la concorrenza Mediaset, che nella stessa giornata ha schierato Maria De Filippi con la sua scuola per giovani talenti, Amici. Ma Mara ama circondarsi di volti giovani ed è stata proprio lei a volere al suo fianco Pierpaolo Pretelli.

Il velino della televisione si è fatto apprezzare dal pubblico italiano con la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, dove è arrivato al secondo posto, dopo Tommaso Zorzi. Ma adesso sembra che sia proprio lui a spiccare il volo. Mentre il vincitore si accontenta di reti secondarie, dopo il flop come opinionista a L’Isola dei Famosi, Pierpaolo Pretelli è approdato in Rai dove è stato accolto a braccia aperte. Lo abbiamo visto partecipare a Tale e Quale Show di Carlo Conti, che quest’anno è stato un gran successo. Quindi a Domenica In, al fianco di Mara Venier.

Adesso sembra sia giunto il momento di condurre una trasmissione tutta sua. A lanciare la notizia è Dagospia, portale sempre molto aggiornato su quello che accade dietro le quinte della Rai e di tutto il mondo del piccolo schermo: “Un programma in vista per Pierpaolo Pretelli in Rai. Mara Venier col suo occhio lungo ci ha visto bene portandolo a Domenica In. La sua imitazione di Achille Lauro ha spiazzato tutti e ha dato idea ai dirigenti di promuoverlo con un programma tutto suo”. Un grande risultato per l’ex velino che da sempre sogna di fare carriera in televisione.

La Rai lascia finalmente spazio ai giovani. Stefano De Martino è riuscito a creare un format tutto suo, Bar Stella, nella seconda serata di Rai 2. Ciro dei Jackal sarà alla conduzione del pre-Festival di Sanremo. Pierpaolo Pretelli sembra avere un futuro tutto in salita. Anche la sua vita privata va per il meglio. Al Grande Fratello Vip ha incontrato Giulia Salemi, e la loro storia d’amore procede a gonfie vele, nonostante i dubbi dei telespettatori che pensavano fosse creata esclusivamente in favore di telecamera. I due tengono la loro intimità ben nascosta, mentre lei continua a lavorare per la Mediaset. L’abbiamo vista ultimamente nella prima puntata di Back to School.

Commentate con noi sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News cliccando sulla stellina in alto a destra

L’articolo Bomba Dagospia, In Rai cambia tutto: Piepaolo Pretelli ruba lo show al famoso collega, Fan sotto choc proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.