Bomba Dagospia: La Rai elimina Un Posto al Sole dal serale di Rai tre. Ecco chi lo sostituisce. Fan furiosi in protesta

Un posto al sole, indiscrezione da parte di Dagospia? Cambia di orario per la soap. Dopo più di venticinque anni dalla prima puntata, una delle soap cult di Rai 3 potrebbe a breve subire un importante cambiamento. La soap in questione è Un posto al Sole, in onda su Rai 3 che potrebbe cambiare orario di messa in onda. È questa l’indiscrezione da parte di Dagospia che ha annunciato dei cambiamenti all’interno del palinsesto di Rai 3. Sembra, infatti, che la Rai stia lavorando per lanciare un nuovo talk show che tratti di politica. Questo nuovo talk show sarebbe, quindi, il motivo per cui la dirigenza Rai sta valutando l’idea di spostare Un posto al sole dalla consueta fascia di orario delle 20.45.

Dagospia, nell’orario di Un posto al Sole arriva la giornalista Lucia Annunziata

Sembra che la scelta da parte della Rai di spostare un Posto al Sole sia quella di dare spazio ad un nuovo talk show, che vedrebbe come conduttrice la giornalista Lucia Annunziata. Il talk show andrebbe a riprendere un format famoso già anche in altre reti e avrebbe come tema principale la politica. Per dare spazio a questo nuovo format, annuncia Roberto D’Agostino ben presto verrà spostata la soap opera tutta italiana.

Un posto al sole, quale sarebbe il suo nuovo orario?

L’indiscrezione di Roberto D’Agostino su Dagospia è molto chiara, Un Posto al Sole verrà spostato dalla fascia oraria delle 20.45 e verrà sostituto con un nuovo format condotto dalla giornalista Lucia Annunziata. La serie che va in onda da più di venticinque anni, cambierà fascia di orario e si sposterà nel tardo pomeriggio alle 18.30. La soap opera, quindi, farebbe da traino alla Tg3 delle ore 19.00. Si potrebbe parlare di un ritorno alle origini per la serie, che continua a tenere incollato il pubblico da anni, con diversi colpi scena che seguiranno anche nelle prossime puntate.

Un posto al sole, l’attrice di Clara: “E’ terribile”. La confessione inaspettata

Imma Pirone di Un posto al sole: “E’ terribile pensare che ci sono donne che subiscono i soprusi subiti da Clara”. Un posto al sole è la soap più longeva della televisione italiana. Il suo successo è dovuto anche all’attinenza delle storie dei protagonisti all’attualità. Una delle protagoniste di Un posto al sole è Clara interpretata da Imma Pirone. L’attrice ha parlato del suo personaggio in un’intervista al settimanale Vero. Il personaggio di Clara è cresciuto nel tempo. Da comparsa è diventata protagonista.

Se prima Clara era una ragazza fragile e remissiva, dopo la fine della relazione con Alberto Palladini è diventata combattiva. Proprio con il personaggio di Clara gli sceneggiatori di Un posto al sole hanno affrontato il tema della violenza psicologica subita dal compagno di cui era innamorata. Confessa l’attrice: “Spesso in privato mi scrivevano donne che si immedesimavano molto nel mio personaggio. Cercavo di incoraggiarle. Per me è terribile pensare che ci sia chi prova sulla propria pelle soprusi come quelli vissuti da Clara e che esistano uomini bugiardi e manipolatori come Alberto Palladini”.

Un posto al sole, l’attrice di Clara: “Nella vita reale sarei più attratta da Alberto ma solo fisicamente”

Clara, interpretata da Imma Pirone in Un posto al sole, dopo aver avuto una relazione turbolenta con Alberto Palladini culminata con la nascita di un figlio, si è innamorata del più giovane Patrizio. Nella vita reale chi sceglierebbe Imma Pirone tra Alberto e Patrizio? Risponde l’attrice a Vero: “Non sceglierei nessuno dei due. Certo Alberto è più adulto e maturo, sarei più attratta da lui. Sia chiaro: solo fisicamente, non caratterialmente”. Anche Imma Pirone, come Clara, spera di diventare mamma un giorno però in questo periodo è concentrata sulla carriera.

Imma Pirone di Un posto al sole: “Non ho problemi ad aiutare mia madre con l’impresa di pulizie”

I genitori di Imma Pirone hanno aperto un’impresa di pulizie e l’attrice, soprattutto quando è scomparso il papà, ha aiutato la mamma: “Ovviamente non percepisco nessun guadagno. Tuttora, se capita di dover andare a fare le pulizie, non ho alcun problema a farlo”. L’appuntamento con Un posto al sole è dal lunedì al venerdì alle 20:45 su Rai3

