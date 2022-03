Bomba Dagospia, Maria de Filippi fatta fuori da C’è Posta per te. “Ha litigato di brutto con Berlusconi, ecco lei che vuole”

Maria abbandona la conduzione di un suo grandissimo successo, C’è posta per te, Piersilvio Berlusconi già starebbe pensando alla possibile sostituzione della De Filippi. Maria De Filippi è la regina indiscussa di Canale 5. La De Filippi è alla conduzione di Uomini e Donne e Amici che occupano tutti i pomeriggi della rete, e poi alterna l’appuntamento in prima serata con C’è posta per te, il Serale di Amici e la Tu si que vales dove è nelle vesti di giudice. Insomma Maria ci fa compagni tutto l’anno.

In futuro si dovrà pensare all’erede della De Filippi, perché i suoi programmi non potranno finire nel dimenticatoio per la sua assenza. I programmi di Maria De Filippi infatti per la Mediaset sono molto importanti, e Pier Silvio Berlusconi non avrebbe nessun intenzione di toglierli dalla programmazione, ma il dirigente dell’azienda starebbe pensando a sostituire la De Filippi iniziando da C’è posta per te.

Silvia Toffanin sostituisce Maria De Filippi?

Maria De Filippi è al timone di C’è posta per te da ormai 22 anni, il programma infatti iniziò negli anni 2000, novità all’epoca, era infatti un format nuovo dove persone comuni vanno per affrontare le difficoltà e raccontando la loro storia nella speranza di potersi riappacificare con i propri familiari. Ma dopo tutti questi anni la Mediaset starebbe pensando di passare la conduzione di C’è posta per te a Silvia Toffanin, altro volto che avanza sempre di più in Mediaset, e che attualmente è alla guida di Verissimo con due appuntamenti nel weekend, il sabato e la domenica.

La conduttrice infatti ha già iniziato nel suo programma ad ospitare le storie di Maria De Filippi, facendo rivivere al pubblico le stesse emozioni in un orario diverso. La Mediaset infatti vuole aumentare sempre di più la presenza della Toffanin, e ci sarebbe un progetto segreto di Pier Silvio Berlusconi, compagno di Silvia, di cui ha parlato il settimanale Nuovo. Questo nuovo progetto segreto potrebbe essere un programma tutto della Toffanin in prima serata.

Poi successivamente anche Dagospia ha lanciato vari indizi non escludendo la conduzione per la Toffanin di C’è posta per te. In realtà ci potrebbero essere anche dei dissapori con Mediaset alla base di tutto ciò. Alcuni rumors affermano che MariaDe Filippis stia pensando di aprire un canale tutto suo dove trasmigrare tutti i suoi programmi di punta, da Uomini e Donne ad Amici, da C’è posta per te a Temtation Island, Insomma un canale di cui lei sarebbe l’unica a decidere, I soldi di certo non mancano, la sua casa di produzione la Fashion ha disponibilità enormi, Chissà quindi che la cosa non prenda effettivamente vita a breve.

E voi continuereste a guardare i programmi della De Filippi anche senza Maria? Fatecelo sapere commentando la notizia sul gruppo ufficiale di Maria de Filippi

