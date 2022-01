Bomba Dagospia, Mediaset taglia Amici, Ecco perché non vedremo più Maria de Filippi domenica. “Quel che è successo è grave”

Maria de Filippi deve arrendersi al Covid. La conduttrice sarà costretta, per la prima volta da quando è arrivato il Coronavirus, ad interrompere lo spettacolo di Amici. The show must go on di norma è un mantra molto importante per la De Filippi, ma questa volta la promessa che ha sempre fatto al pubblico non potrà essere rispettata.

Già, perché nonostante le rigide regole di sicurezza che vigono nella scuola, stavolta il Covid-19 è entrato ad Amici di prepotenza, creando subbuglio. Nelle scorse ore, infatti, si era detto (erano semplici rumor) che alcuni dei ballerini professionisti erano risultati positivi al tampone.

Facciamo dunque un passettino indietro e proviamo a ricostruire gli ultimi eventi. Di norma, il mercoledì è il giorno delle anticipazioni della puntata che va in onda su Canale 5 la domenica pomeriggio. In ogni caso, all’ultimo momento, siamo venuti a conoscenza del fatto che la registrazione di Amici era in realtà stata cancellata. La conferma è arrivata da parte dei commenti online di alcuni ragazzi e ragazze che avrebbero dovuto essere presenti in studio, ma che alla fine sono stati rimandati a casa.

Nel frattempo, spuntavano come funghi sul web i rumor secondo cui il motivo dietro la cancellazione fosse legato proprio alla positività di alcuni “personaggi” della scuola di Amici . Voci che pochissime ore fa hanno trovato conferma da parte di Dagospia, in una delle flash news di Giuseppe Candela.

Amici 21: salta la registrazione, e adesso?

Sul sito leggiamo dunque che sono stati proprio alcuni fra i danzatori professionisti di Amici ad essere risultati positivi al Covid. Ufficialmente, in ogni caso, nessuno degli allievi risulta segnalato come positivo, né tantomeno Maria de Filippi o uno degli altri docenti. I concorrenti, in particolare, sono i più seguiti da questo punto di vista e vivono tutti insieme in casetta proprio per evitare il più possibile contatti con l’esterno. Discorso diverso, invece, per i professionisti e i membri del corpo docenti.

Cosa succederà, dunque, domenica prossima? Su Dagospia leggiamo che al posto della classica puntata in studio andrà in onda uno speciale di Amici con montaggio e senza studio. Uno scenario inedito per il talent di Canale 5, che nelle scorse settimane è andato tranquillamente in onda con prof positivi come la Peparini, la Cuccarini e Zerbi collegati “in smart”.

Commentate con noi sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News cliccando sulla stellina in alto a destra

L’articolo Bomba Dagospia, Mediaset taglia Amici, Ecco perché non vedremo più Maria de Filippi domenica. “Quel che è successo è grave” proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.