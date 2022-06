bomba-dagospia:-nicola-savino-al-posto-di-amadeus-nel-famoso-programma.-addio-a-mediaset

Dagospia ha svelato un retroscena sul prossimo futuro lavorativo di Nicola Savino che a quanto pare sarebbe pronto a lasciare Mediaset nonostante il successo come opinionista. Stando ad alcune indiscrezioni, sembrerebbe infatti che per la prossima stagione televisiva di Tv8 possa tornare in onda uno storico reality show dedicato alle stelle della musica italiana.

A condurlo sembrerebbe quindi che ci sarà Nicola Savino, attualmente impegnato come opinionista a L’Isola dei Famosi. Lo stesso reality era già stato prodotto da Rai Due qualche anno fa. Condotto nella prima edizione da Amadeus e poi da Simona Ventura, questo programma è durato poche edizioni, per poi finire nel dimenticatoio, sebbene moltissimi musicisti molto celebri ne siano stati concorrenti.

Dopo molti anni dalla chiusura di questo reality show, sembrerebbe che per la prossima stagione televisiva sia pronto a tornare sul piccolo schermo: da Rai Due passerà a Tv8 e a condurlo sembrerebbe che ci sarà Nicola Savino, attualmente opinionista a L’Isola dei Famosi insieme a Vladimir Luxuria. Music Farm è stato un reality show lanciato da Rai Due e completamente dedicato al mondo della musica italiana.

Lanciato nel 2004 con Amadeus alla conduzione della prima edizione, seguito poi da Simona Ventura, Music Farm è durato soltanto tre edizioni per poi chiudere i battenti a causa dello scarso successo, malgrado tra i concorrenti del programma ci siano stati moltissimi cantanti estremamente amati dal pubblico. Il nome del reality è un gioco di parole tra beauty farm e music, a sottolineare il fatto che i musicisti, nel preparare i brani con cui sfidarsi settimanalmente, alloggiavano in strutture con il massimo dei comfort, supportati da un team di professionisti che si occupavano del benessere dei singoli cantanti.

Franco Califano, Loredana Berté, Iva Zanicchi, Fausto Leali, Ricchi e Poveri, Riccardo Fogli, sono soltanto una piccola parte dei nomi illustri che hanno preso parte alle varie edizioni di questo reality show che però è durato poco a causa dei bassi ascolti. Però, secondo quanto riportato nelle scorse ore dal portale Dagospia, sembrerebbe che Music Farm possa tornare in tv nella prossima stagione televisiva grazie a Tv8 con la conduzione di Savino.

Stando a quanto sostenuto da Dagospia infatti sembrerebbe che alla conduzione del reality show potrebbe esserci Nicola Savino, attualmente impegnato su Canale Cinque come opinionista de L'Isola dei Famosi, ma che terminato il reality Mediaset potrebbe spostarsi proprio su Tv8 diventandone uno dei volti principali. Insomma la Blasi dovrà fare a meno del suo opinionista per la prossima edizione dell'Isola dei famosi.

