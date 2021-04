Bomba Dagospia: Pierluigi Diaco fatto fuori dalla Rai. “Colpa di Matano”. Ecco cos’è successo, Fan delusi

Il palinsesto estivo della Rai è quasi pronto e si attende solo l’ufficializzazione dei programmi da parte dei vari presentatori che prenderanno il posto dei volti che ci hanno accompagnato in tutto questo difficile inverno. Un nome che mancherà all’appello, si dice, sarà quello di Pierluigi Diaco. Secondo un gossip riportato da Dagospia il conduttore non prenderà parte al progetto estivo della rete di Stato. A essere eliminata dalla programmazione, anche la sua trasmissione, Io e Te, che è stata considerata troppo costosa. Al suo posto si darà spazio a Estate in Diretta.

Ma che fine farà Pierluigi Diaco? Il presentatore è molto amato dal pubblico e ha alle spalle anni di fiorente carriera. Sulla Rai ha presentato nel 2010 Unomattina Estate al fianco di Georgia Luzi, Bontà Loro e Maurizio Costanzo Talk. Per un periodo è stato anche autore del marito di Maria De Filippi. Questi sono i programmi che ha condotto in prima persona, ma lo abbiamo visto anche nei panni di opinionista a Domenica In e come naufrago a L’Isola dei Famosi 2015. Infine, sono arrivate le nuove conduzioni, quelle di Io e Te, Io e Te di notte e Ti sento.

Io e Te in particolare è andato in onda anche il sabato sera per un periodo. Ma oggi la Rai decide di rinunciare a un format che funziona a causa di motivi economici. Lo scrive Giuseppe Candela nella rubrica A lume di Candela che tiene per Dagospia. Stando all’indiscrezione, saranno altri i programmi sui quali punterà la rete, lasciando Pierluigi Diaco a casa. E i cambiamenti per lui arrivano anche sul fronte dell’altro lavoro che svolge da sempre, quello in radio. E’ da poco che ha annunciato con un comunicato stampa di non collaborare più con RTL 102.5.

Si dice che sarebbe già in preparazione un contratto con Radio 2, l’emittente per cui aveva lavorato già agli inizi della sua carriera. Sicuramente, secondo quanto dice Candela, l’incontro con il direttore della radio c’è stato. Pierluigi Diaco e Roberto Sergio si sono incontrati per mettere in piano un nuovo programma che probabilmente partirà già da questa estate. Ancora non si sa nulla dei contenuti, ma potrebbe essere ispirato a Ti Sento, la trasmissione di Rai 2 che è stata confermata per il prossimo anno. Nel futuro immediato per il presentatore c’è solo la radio.

Non è la prima volta che il lavoro di Pierluigi Diaco si svolge tutto sulle emittenti radiofoniche. Già nel 2003 era stato a RTL 102.5 con Onorevole Dj, ripreso anche dopo una parentesi a Radio 24. Nel 2013 è stato invece al timone di Radio Costanzo Show. Infine, ha condotto Non stop news. Anche questa volta la radio corre a difendere il suo beniamino, abbandonato invece dalla Rai. Mentre Io e Te viene sospeso, Estate in Diretta si allunga e potrebbe essere anche diviso in due parti, condotte probabilmente da delle donne che prenderanno il posto di Alberto Matano.

L’articolo Bomba Dagospia: Pierluigi Diaco fatto fuori dalla Rai. “Colpa di Matano”. Ecco cos’è successo, Fan delusi proviene da Più Donna – Notizie di Gossip, Spettacolo, Moda e Attualità.