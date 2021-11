bomba-dagospia,-rapporti-illeciti-dietro-le-quinte-del-famoso-programma-rai.-chi-sono-i-due-conduttori-beccati-in-flagrante

Negli ultimi giorni è saltato fuori un pettegolezzo davvero piccante riguardo Serena Bortone che oggi è al timone di Oggi è un altro giorno sulla Rai. Sembra che la presentatrice non solo abbia spudoratamente flirtato con uno degli ospiti della sua trasmissione, ma sia anche successivamente uscita a cena con lui. Del resto, è una donna single che mai ha voluto lasciar trapelare molto riguardo la sua vita privata. Lei ha scelto la strada dell’indipendenza rispetto a quella dell’amore. Pur ammettendo spesso, nelle varie interviste, di credere molto in questo sentimento che purtroppo non è riuscita a trovare.

Serena Bortone oggi ha 50 anni ma non ha un compagno né figli. Riguardo le sue relazioni si conosce ben poco. Come tutti i volti dello spettacolo, anche lei utilizza i social media ma esclusivamente per pubblicizzare il suo lavoro. Non compaiono mai post e momenti della sua vita quotidiana. Della donna sappiamo però che è sempre stata devota al lavoro e questo le ha portato parecchi successi negli anni. A fine anni ottanta è approdata su Rai 3 dove ha lavorato in varie trasmissioni molto conosciute. Ricordiamo tra queste Avanzi, Ultimo minuto, Mi manda Lubrano, Mi manda Rai 3. ( continua dopo la foto)

Per ben dieci anni Serena Bortone è stata alla conduzione di Agorà, fino al 2020. Ma si è distinta anche per la sua professione di giornalista di reportage e politica. Sicuramente un lavoro molto impegnativo che l’ha spinta a trascurare la sua vita privata. Non per questo una donna non può decidere di concedersi un po’ di meritato divertimento ogni tanto. E’ quello che sta accadendo con l’ospite di Oggi è un altro giorno? Nello studio è intervenuto Lorenzo Viotti, 31enne direttore di orchestra. La presentatrice lo ha intervistato e i due hanno chiaramente flirtato nel corso della puntata.

Quando lui le ha detto “Dovresti provare a saltare da un aereo con il paracadute” Serena Bortone ha risposto sorridendo maliziosa “Magari insieme”. Se i due non si sono lanciati mano nella mano, è pur vero che sono stati avvistati in un ristorante gourmet di Roma con una meravigliosa vista sui tetti della città. La notizia arriva da Dagospia, il portale sempre molto aggiornato riguardo le vite private dei personaggi del piccolo schermo che insinua anche che la presentatrice e il direttore d’orchestra hanno lasciato il locale insieme. Come sarà continuata la serata?

Possiamo solo immaginarlo ma vedendo il bel direttore d’orchestra possiamo anche complimentarci con Serena Bortone per la sua bella conquista. Lorenzo Viotti è direttore musicale dell’Orchestra Gulbenkian e direttore principale designato dell’Orchestra Filarmonica dei Paesi Bassi, dell’Orchestra da camera dei Paesi Bassi e dell’Opera Nazionale neerlandese. Della sua vita privata non si sa molto. Si sa che ama lo sport (tennis, boxe, kitesurf, snowboard e le arti marziali) è che si dichiara, almeno per ora, “felicemente single”. “Il mio sangue però è italiano: mi piace la dolce vita”. Chissà che non gli piacciano anche le belle donne italiane. Continua a leggere altre notizie su Piudonna.it e dal tuo cellulare su Facebook, Instagram e Google News.

