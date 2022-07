bomba-dagospia,-retroscena-choc:-berlusconi-ha-deciso-di-far-fuori-barbara-d’urso,-ecco-chi-vuole-la-sua-testa

Nelle ultime ore Barbara D’Urso è tornata a far parlare di sé, in particolare del suo rapporto con la Mediaset. A svelare tutti i retroscena è stato il portale Dagospia che ha fatto luce su alcuni quesiti che in molti si stanno ponendo negli ultimi mesi. Cosa è successo realmente tra Barbarella e l’azienda milanese? E’ stata realmente fatta fuori? Quali programmi condurrà nella nuova stagione televisiva?

Solo pochi mesi fa, dopo la fine de La pupa e il secchione show alla cui conduzione c’era Barbara D’Urso, si vociferava che i vertici Mediaset, a causa dei bassissimi ascolti e delle critiche nei confronti della conduttrice, volevano farla fuori. Infatti, incerto era anche il rinnovo del contratto con l’azienda. Rinnovo che, poi, è avvenuto solo per un anno, sino a dicembre 2023. La bella napoletana, dunque, dovrebbe condurre solo Pomeriggio 5.

Proprio alla presentazione del nuovo palinsesto Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato dell’azienda, ha fatto sapere che Barbara D’Urso rientrerà nella stagione televisiva 2022-2023. Ma, in realtà, non è stato tutto rose e fiori. A svelare come sono andate realmente le cose è stato Roberto D’Agostino, sul suo portale Dagospia. Quest’ultimo ha, infatti, dichiarato che ad aprile, per i vertici della Mediaset, Barbara sarebbe stata davvero fuori dai giochi. “Indiscrezione credibile e verificata. Notizia che confermiamo ancora una volta. Rilanciata da tutte le testate e non smentita per oltre due mesi dai vertici del Biscione. Una scelta precisa, non una casualità”.

Tanto che si stava pensando di riorganizzare anche il pomeriggio di canale 5. Qualcosa, però, poi è cambiato. Molto probabilmente un intervento di Pier Silvio ha fatto si che Barbara restasse per un altro anno. “Non è il momento degli strappi e di nuovi casini”, avrebbe detto la voce dall’alto. Un diktat che si è tramutato nel rinnovo temporaneo del contratto della d’Urso, a cui è stato consegnato soltanto il talk Pomeriggio Cinque”. Queste le dichiarazioni di Dagospia che pone l’attenzione anche sul fatto che il contratto della conduttrice è stato rinnovato per la stagione televisiva 22/23 e non per i prossimi anni.

Infatti, la scadenza passerà da dicembre 2022 a dicembre 2023. Barbara D’Urso, dunque, stando alle ultime indiscrezioni, si ritroverà solo con Pomeriggio 5 in quanto La pupa e il secchione show è stato completamente fatto fuori dal palinsesto così come Live, Non è la D’Urso. Un ulteriore motivo che ha portato la Mediaset a prendere tale decisione pare sia il giudizio dei telespettatori che, negli ultimi due anni, è stato completamente negativo nei confronti della conduttrice, sino a considerarla ‘trash’. Commentate con noi sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguiteci su Google News cliccando sulla stellina in alto a destra

Bomba Dagospia, retroscena choc: Berlusconi ha deciso di far fuori Barbara D’Urso, Ecco chi vuole la sua testa scritto su Più Donna da Imma Bartolo.