Bomba Dagospia: “Sei una putt..ana” Lite furiosa dietro le quinte del noto programma. Parole grosse tra i due conduttori

Una bomba gossip davvero esagerata quella lanciata da Dagospia con Candela: a quanto pare dietro le quinte di un noto programma sono volate parole grosse tra due conduttori: “Sei una put..ana”, ha sbottato uno dei due. La situazione è tesa da tempo. Chi sono? Un interrogativo lasciato aperto da Candela a cui in molti hanno tentato la risposta. I programmi noti condotti in due non sono molti sia su Rai che su Mediaset, da qualche tempo infatti si è preferita la conduzione unica.

A restare ancora in due tra i più famosi troviamo Estate in diretta, condotta da Roberta Capua e Gianluca Semprini, Uno mattina Estate con Monica Giandotti, e Marco Frittella, ma anche Tiberio Timperi e Monica Setta Per Uno Mattina in famiglia. Mentre su Mediaset troviamo Mattino cinque con Federica Panicucci e Francesco Vecchi e quarto grado con Alessandra Viero e Gianluili Niuzzi. Insomma se consideriamo le reti più seguite come menzionato da Dagospia, la scelta è poca.

Ma chi tra tutti questi ha avuto degli screzi anche in passato. L’unica coppia sembra essere quella formata da Tiberio Timperi e Monica Setta, recentemente tra i due è trapelato che non corra affatto buon sangue. Si sa infatti che dietro le quinte della Rai e in particolare di Uno Mattina in Famiglia le cose non stanno andando per il meglio. Sembra che i due conduttori della trasmissione, Tiberio Timperi e Monica Setta, non vadano affatto d’accordo.

L’animosità dei loro rapporti non viene nascosta al pubblico, anzi: entrambi si lanciano frecciatine che diventano pane quotidiano per gli amanti del gossip e delle scaramucce televisive. Lavorare insieme pur non sopportandosi non deve essere semplice, ma sulla Rai non è sicuramente una novità. Ricordiamo ad esempio Alberto Matano e Lorella Cuccarini, il cui rapporto lavorativo è terminato in offese e recriminazioni e ha visto la show girl trasferirsi in Mediaset. Oppure Giancarlo Magalli e Adriana Volpe, che sono arrivati a discutere dei loro problemi in tribunale. Anche in questo caso, è stata la donna ad abbandonare la rete di Stato per passare a Tv8. Insomma, per Monica Setta le cose non si mettono bene, considerati i trascorsi delle sue colleghe.

Ma la conduttrice non si da per vinta e risponde alle frecciatine del suo collega pubblicamente. Pochi giorni fa, Tiberio Timperi aveva dimostrato tutta l’antipatia provata per la sua co-presentatrice dichiarando di aver bloccato il suo numero sul telefonino. In questo modo ha fatto capire chiaramente che, oltre gli orari lavorativi che li legano inevitabilmente, non è intenzionato ad avere alcun tipo di rapporto con la donna. Con questa decisione, ha quindi evitato che arrivassero messaggi o chiamate indesiderate. Della serie: i camerini della Rai bastano e avanzano per sopportarla.

La risposta di Monica Setta non si è fatta attendere e arriva a distanza di qualche giorno. La conduttrice di Uno Mattina in Famiglia ha raccontato di essere stata proprio lei a scegliere di avere al suo fianco Tibero Timperi, mentre la produzione della trasmissione e i vertici della Rai non lo avevano assolutamente preso in considerazione. Con queste parole, ha fatto capire che il collega dovrebbe soltanto ringraziarla per il lavoro estivo che lei gli ha procurato. Ovviamente, prima di scoprire che i rapporti con lui non sarebbero stati dei più semplici.

“Mi hanno chiesto, mi sono chiesta più volte se avessi fatto bene a perorare, nel mio piccolo, da giornalista e da telespettatrice la “causa” di Tiberio Timperi che la ex direttrice di Rai 1 Teresa De Santis non avrebbe voluto a Uno Mattina in Famiglia nella stagione 2019/2020. Lui era reduce da La Vita in Diretta, e la De Santis lo avrebbe lasciato volentieri a casa”. In quell’occasione è stata proprio Monica Setta a decidere di volerlo al suo fianco, nonostante non lo conoscesse: “I numeri mi hanno dato ragione e anche se i rapporti personali non sono mai sbocciati, anzi sono stati assai difficili, non me ne sono mai pentita”. Insomma saranno loro i protagonista del Gossip di Dagospia? Niente è certo, al pubblico l’ardua sentenza.

