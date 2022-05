Bomba Dagospia, Signorini ha già scelto le due opinioniste del Gf Vip 7, fuori Volpe e Bruganelli, arrivano loro. Fan sotto choc

Il Gf Vip a settembre riapre le porte della casa più spiata d’Italia e negli ultimi giorni non si fa altro che parlare delle novità in arrivo. Spuntano già alcuni nomi di vipponi come papabili concorrenti per la nuova edizione del reality. Non solo, secondo alcune indiscrezioni, il padrone di casa, Alfonso Signorini, avrebbe deciso di sostituire le due opinioniste, Sonia Bruganelli e Adriana Volpe con due volti noti. Scopriamo chi sono.

Novità in arrivo per l’edizione numero 7 del Gf Vip al cui timone della conduzione c’è ancora lui, Alfonso Signorini. Quest’ultimo, essendo anche un giornalista del gossip e dunque ottimo conoscitore delle vite di molti vip, svolge sempre al meglio il suo ruolo di conduttore ma anche quello di individuare i vip più adatti per tale reality. Alfonso per la quarta volta si troverà a condurre un programma da record sia di ascolti che di durata. Ma chi lo accompagnerà questa volta? Nelle varie edizioni ha avuto accanto tanti opinionisti diversi tra loro e anche stavolta ne avrà altri.

Al gf vip 6 ci sono state due opinioniste degne di questo ruolo, Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. In molti speravano ci fossero ancora loro nella nuova edizione. Ma, Sonia, come aveva già accennato alla fine del reality, non ha più intenzione di far parte del programma in quanto ha deciso di tornare al suo lavoro dietro le quinte, curando diversi e importanti programmi firmati sempre Canale 5. Adriana, invece, non ha mai fatto mistero di quanto le piacesse il ruolo da opinionista tanto che in molti erano convinti di vederla ancora. Stando alle ultime indiscrezioni, però, Signorini avrebbe detto addio anche alla Volpe.

La bomba, come sempre, è stata sganciata ieri dalla rivista gossip Dagospia che fa sempre centro. Adriana sarebbe stata fatta fuori dal cast della settima edizione del gf vip 7 perché si sarebbe puntato a due altre opinioniste molto schiette e pungenti. La decisione sarebbe stata di Alfonso Signorini in quanto “ad alzare il livello del programma e degli stessi opinionisti”. Un gesto, senza dubbio, inaspettato quello del conduttore. Tra l’altro, dal profilo di Adriana, si evince che l’ex opinionista sia in work in progress per una nuova avventura.

A sostituire le due ormai ex opinioniste, secondo D’Agostino, saranno due donne molto dirette e senza peli sulla lingua. Si tratta di Antonella Elia, già nota nel Gf vip sia come concorrente nella quarta edizione che come opinionista nella quinta edizione. E di Alba Parietti, un’altra tigre della televisione, che ormai conosce bene il reality in quanto vi ha partecipato il figlio, Francesco Oppini, nella quinta edizione.

L’indiscrezione di Dagospia, dunque, sarà fondata? Non ci resta che attendere notizie ufficiali che, sicuramente, arriveranno a breve. E voi che ne pensate? Fatecelo sapere commentando la notizia sul gruppo ufficiale di Maria de Filippi

L’articolo Bomba Dagospia, Signorini ha già scelto le due opinioniste del Gf Vip 7, fuori Volpe e Bruganelli, arrivano loro. Fan sotto choc proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.