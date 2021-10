Bomba Dagospia: Terremoto in Rai. Serena Autieri torna alla conduzione e ruba il posto alla super famosa. Fan sotto choc

Canzone Segreta 2, chi condurrà al posto di Serena Rossi? Dagospia lancia un’indiscrezione. Il sempre informato Giuseppe Candela nei giorni scorsi aveva rivelato l’addio della Rossi a Canzone Segreta 2, in pratica l’attrice e conduttrice, delusa dai risultati deludenti e per nulla entusiasmanti della prima edizione, avrebbe deciso di lasciare la conduzione del programma.

Tuttavia sembra certo che Canzone Segreta 2 si farà e sempre il sito di Dagospia ha lanciato l’indiscrezione su chi sarebbe in lizza per prendere il posto dell’ex protagonista di Un Posto al Sole, alla conduzione di Canzone Segreta 2: si tratta di Serena Autieri, anche lei attrice, anche lei napoletana ed anche lei di recente si è cimentata nella conduzione con il programma estivo Dedicato.

Serena Rossi lascia la conduzione di Canzone Segreta 2: sarà sostituita da Serena Autieri?

Nel dettaglio sul sito suddetto si legge: “Serena Autieri sarebbe in pole position per la conduzione di Canzone Segreta. La trasmissione era finita nel mirino per gli ascolti non esaltanti e per i costi considerati importanti. Sul tavolo ora in cima alla lista ci sarebbe proprio il nome della Autieri. La spunterà?”

Insomma dopo il no di Serena Rossi al bis per la conduzione di Canzone Segreta, il nome più probabile è quello di Serena Autieri, per il momento non c’è nulla di certo ma sembra abbastanza plausibile. Del resto Serena Autieri è in forte ascesa, per lei dopo Dedicato si prospetta un programma al sabato pomeriggio di Rai1 ed adesso, pare, anche una prima serata.

Serena Autieri sarà la conduttrice di Canzone Segreta 2? Potrebbe sostituire Serena Rossi

Si saprà più avanti con certezza se Serena Autieri sarà la conduttrice di Canzone Segreta 2 al posto di Serena Rossi. Nel frattempo la prima pare essere una concorrente di Star in the star sotto la maschera di Mina mentre la seconda ha rotto il silenzio sulle polemiche con Jennifer Lopez.

