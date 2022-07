Bomba Dagospia: “Totti e Ilary una coppia aperta, si tradivano da anni. Poi è arrivato “lui”, e Ilary si è innamorata” scritto su Più Donna da Imma Bartolo.

Continuano il gossip e i retroscena che hanno portato alla fine del matrimonio tra Totti e Ilary Blasi. Alberto Dandolo, poco fa, ha lanciato una vera e propria bomba: la fedeltà che tanto hanno decantato in questi anni era solo una farsa. Sono spuntate altre indiscrezioni e alcuni altarini si sono svelati. La cronaca rosa, ormai, in questi giorni è inarrestabile e affamata di continui aggiornamenti sul pupone e la sua, ormai, ex moglie. Ecco tutti i dettagli.

Quello tra Totti e Ilary è stato, da sempre, un amore a prima vista, come molto spesso definito dal calciatore. Forse più per lui che per lei. Francesco, infatti, più di vent’anni fa, vedendo la Blasi nelle vesti di letterina a Passaparola, decise che sarebbe stata la donna della sua vita e la madre dei suoi figli. Tutto il resto è storia. I due si sono sposati ben 17 anni fa, in diretta Sky, a Roma, accolti da un’enorme folla di romanisti. Proprio questi ultimi hanno sempre idolatrato la coppia considerandola una vera e proprio fiaba dal lieto fine. In effetti è quello che i due hanno sempre dimostrato sia via social sia in privato. La loro complicità, il loro amore nei confronti dei tre figli, le interviste in cui continuavano ad affermare di amarsi come la prima volta, tutto ciò ha fatto sempre sognare chiunque.

Sono sempre stati al centro dei riflettori, la coppia più amata dagli italiani. Il gossip ha sempre lavorato su di loro, fin dai primi anni. Infatti, poco prima che i due si sposassero, quando Ilary era incinta del loro primogenito Christian, l’allora re dei paparazzi, Fabrizio Corona, fece uscire la notizia di un presunto tradimento di Totti, motivo per cui poi si sarebbero sposati. Nessuno ha mai creduto a quelle voci, la coppia ha sempre smentito e dimostrato ben altro tanto che da quell’anno ne sono passati altri 17 e sono nati altre due figlie, Chanel e Isabel. Ebbene, ora che i due hanno annunciato la separazione, stanno venendo alla luce ulteriori retroscena. La cosa certa, grazie a delle foto, è che il pupone stia già da mesi con un’altra donna, ormai la famosa Noemi Bocchi.

Di Ilary, invece, si sa per certo che stia con un altro uomo ma la sua identità è ancora un mistero. Chi scrive dell’attore Luca Marinelli, chi dell’ex fidanzato di Belen, Antonino Spinalbese. Alberto Dandolo, invece, su Oggi ha dichiarato che la cinica conduttrice si sia innamorata di un giovane imprenditore napoletano. Ma non è tutto. La vera bomba sganciata dal giornalista riguarda il loro amore che non è stato molto diverso da tanti altri e non come loro volevano farlo credere. Sul giornale ha esordito con una frase che ha spiazzato tutti: “La loro infedeltà era da anni il segreto di Pulcinella”. A quanto pare la coppia era molto aperta in privato, cedendo anche alle tentazioni carnali e ai tradimenti che, però, sono stati sempre tutelati per mostrare un’immagine diversa e idilliaca del loro matrimonio.

“Questi due ragazzi sono stati nel loro privato assai liberi in questi anni, credendo di essere talmente intoccabili da poter evitare gli effetti pubblici delle loro umane e carnali leggerezze. Un enorme errore di calcolo. La rottura pubblica è avvenuta quando ognuno si è innamorato di qualcun altro.” Queste sono state le precisazioni di Dandolo. In particolare, pare proprio che i due siano arrivati all’epilogo poiché i sentimenti hanno prevalso, cioè per nessuno dei due si è trattato di una ‘scappatella’. Totti pare essere realmente innamorato della giovane Noemi e, Ilary, a sua volta, è davvero infatuata del napoletano.

Addirittura si legge che “Tutti sapevano, da Roma a Milano, della libertà da loro scelta per far sopravvivere l’immagine del loro amore”. Dunque, Totty e Ilary, calciatore di fama mondiale e showgirl e conduttrice di alto livello, non erano così fedeli l’uno con l’altra. La loro posizione di potere, però, non gli ha mai consentito di essere liberi in pubblico e così, per anni, hanno raccontato una fiaba che, probabilmente, non è mai esistita. Sicuramente anche per tutelare i loro figli e le loro famiglie. Non a caso, come dichiarato anche dal migliore amico del pupone, Alex Nuccetelli, hanno aspettato di annunciare la separazione per permettere alla Blasi di portare a termine la conduzione de L’isola dei famosi. Commentate con noi la notizia sul gruppo ufficiale di Maria de Filippi

