Volano stracci in tv, ci fu un durissimo scontro tra la conduttrice ed il suo collega: ecco cosa successe nel dettaglio, c’entra anche Costanzo. Arriva la dichiarazione.

Arriva la bomba della conduttrice. Ecco cosa successe in diretta, c’entra anche Maurizio Costanzo: volarono stracci in tv

La celebre conduttrice televisiva Francesca Fialdini ha condotto con Tiberio Tiberi La Vita in Diretta. La donna ha confermato, in un’intervista a Che Tv Fa, i vari rumors circolati sul loro rapporto. I due non sono mai andati d’accordo ed il loro rapporto fatto di alti e bassi, spesso, trapelava anche attraverso lo schermo: anche fuori dagli studi televisivi, ha raccontato la conduttrice, sono volati stracci. La Fialdini durante l’intervista ha svelato retroscena inediti: in uno c’entra anche Maurizio Costanzo. Ecco cosa successe in quell’occasione particolare.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Bomba della conduttrice: volano stracci in tv, durissimo scontro: c’entra anche Maurizio Costanzo

La conduttrice televisiva Francesca Fialdini in un’intervista a Che Tv Fa ha raccontato diversi dettagli sul suo rapporto con Tiberio Tiberi. Il volto di A noi a ruota libera ha confermato di aver avuto screzi e litigi con il conduttore: “Abbiamo avuto diversi scontri e screzi, tanto che in due o tre occasioni è stato necessario confrontarsi fuori dagli studi” sono state le sue parole.

Leggi anche Francesca Fialdini, avete mai visto la sua mamma? Spunta lo scatto: è bellissima come lei

Francesca ha ricordato di quando il suo collega le diede della ‘raccomandata’. In quell’occasione, durante La Vita in Diretta, era ospite anche Maurizio Costanzo. Il conduttore e giornalista, marito di Maria de Filippi, è anche un docente universitario: è stato il professione anche della Fialdini, ai tempi dell’Università. La conduttrice in puntata chiese al suo ex professore perchè durante un esame non le diede il 30: arrivò in quell’occasione una battuta infelice di Tiberio Tiberi. Anche dopo quell’episodio tra i due ci fu una discussione dietro le quinte.

Leggi anche Francesca Fialdini ha recitato in una famosa fiction: ricordate quale?

La Fialdini oggi è il volto di Da noi…a ruota libera nel pomeriggio domenicale di Rai Uno: nel marzo 2021 ha condotto Fame d’amore, su Rai Tre.