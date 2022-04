Bomba di Dagospia, Arriva l’addio ufficiale a Barbara D’Urso, “Berlusconi l’ha fatta fa fuori così, Lei è distrutta”

Sono ore tremende per Barbara D’Urso, la conduttrice di innumerevoli programmi targati Mediaset. Ebbene, pare proprio che la sua era nell’azienda di Cologno Monzese sia terminata definitivamente. Pier Silvio Berlusconi ha deciso di non rinnovarle alcun contratto. Scopriamo cosa è accaduto tra i due.

Barbara d’Urso, che è ancora al timone della conduzione de La Pupa e il Secchione show su Italia 1 e Pomeriggio Cinque su canale 5, sarebbe ufficialmente fuori da Mediaset dopo la scadenza del suo contratto dell’anno 2022. A darne la notizia indiscreta è stata Dagospia, la rivista gossip del giornalista Roberto D’Agostino. Chi ben lo conosce sa che il giornalista del gossip, quasi sempre, lancia delle vere e proprie bombe che poi si rivelano realtà fondate. Sarà cosi anche per la conduttrice napoletana?

Purtroppo tanti sono i dettagli scritti sulla rivista che riguardano la D’Urso. Il suo contratto scade a dicembre 2022, come già anticipato da lei stessa, e dopo tantissimi anni di presenza in Mediaset, pare proprio che non le verrà rinnovato. Un finale che, probabilmente, anche Barbara si aspettava visto come sono andate le cose di recente. Pier Silvio infatti, ha cancellato dal suo palinsesto sia Domenica Live che Live- Non è la D’Urso, lasciando alla conduttrice solo Pomeriggio Cinque e di recente La Pupa e il Secchione Show che purtroppo non ha avuto gli esiti sperati.

Aspettato o meno, si tratta di un finale che provoca, senza dubbio, un brutto colpo a Barbara D’Urso dopo ben 40 anni di carriera. In precedenza, però, i programmi della conduttrice avevano sempre grandi ascolti tanto che lei non perdeva occasione per sottolinearlo in ogni sua trasmissione. Ciò permetteva di vederla quasi a tutte le ore in onda su Mediaset. Negli ultimi anni, invece, man mano ha avuto da condurre sempre meno programmi facendo ascolti sempre più bassi.

Tante sono state le critiche rivoltele; molti l’additano come una persona falsa che recita continuamente con le sue finte espressioni e reazioni giudicando le sue trasmissioni ‘trash’ o addirittura ‘tv spazzatura’. Molto probabilmente questi sono stati i motivi che hanno portato Mediaset a stancarsi della D’Urso che continua a proporre nei suoi programmi sempre le stesse persone, gli stessi teatrini stancando anche i telespettatori più affezionati.

Dunque, che ne sarà della conduttrice napoletana? Come riporta Dagospia, Barbara d’Urso proseguirà normalmente la sua conduzione fino a giugno (salvo colpi di scena) con solo Pomeriggio 5. Ma, le riprese della trasmissione si sposteranno, da inizio maggio, nello stesso “sgabuzzino” che ospita Mattino 5, Tg4, Studio Aperto e TgCom24. Un cambiamento che già può lasciare presagire il finale che pare essere decisamente inglorioso. Come la prenderà Barbara? La sua reputazione sta via via andando alla deriva. Non ci resta che attendere ulteriori informazioni dai vertici alti. Commentate con noi sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News cliccando sulla stellina in alto a destra

L’articolo Bomba di Dagospia, Arriva l’addio ufficiale a Barbara D’Urso, “Berlusconi l’ha fatta fa fuori così, Lei è distrutta” proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.