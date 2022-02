Bomba di Dagospia, Michelle Hunziker ha chiuso con Tomaso per colpa di un altro uomo. Beccati così, lei ha perso la testa

Da quando è tornata single Michelle Hunziker è inseguita dai pettegolezzi, ultimo tra i quali quello di una liason con un modello più giovane di 14 anni. E’ da poco che è stato annunciato il divorzio con Tomaso Trussardi, ma la donna non sembra assolutamente reduce di una separazione. La vediamo ogni giorno, tramite i suoi canali social, sorridente e attiva più che mai. A dimostrazione del fatto che non è tutto oro ciò che luccica. Anche se Instagram ci vende un mondo fatto di luci e colori, con vite tutte perfette, questa volta sappiamo bene che dietro tanta allegria si nasconde un triste fallimento.

Michelle Hunziker è sicuramente sempre molto brava a rialzarsi e ad affrontare i problemi con il sorriso sulle labbra. Ma è impossibile pensare che questa separazione non l’abbia affatto scolpita, come insiste a tutti i costi a voler dimostrare. Una famiglia si è rotta, e questo è sempre un fallimento. Due bambine, Sole e Celeste, dovranno affrontare le conseguenze di non vedere più il papà a casa, cominciando a essere costrette a determinati orari e giornate per incontrarlo. Insomma, non una situazione semplice. Ma dovremmo trarre aspirazione da come la bella show girl la sta affrontando.

Michelle Hunziker è sulla luce della ribalta. Su Mediaset ha avuto finalmente il suo one woman show, un’aspirazione cui arrivano pochissimi artisti e che si è guadagnata con la sua professionalità e autoironia. Ma non solo questo, anche All togheter now, Striscia la notizia, e poi il suo mondo di Goovi e lo sport che l’aiuta a tirare avanti. Insomma, la bella bionda non si da per vinta e reagisce al divorzio brillando più che mai. Ovviamente, si ritrova a dover affrontare anche tutti i pettegolezzi che, come ovvio, hanno cominciato a sommergerla. I primi hanno avuto per protagonista Eros Ramazzotti.

Gli italiani amano gli amori che vanno e vengono e che riprendono a farci sognare quando meno ce lo aspettiamo. Per questo, vedere Michelle Hunziker tornare insieme a Eros Ramazzotti realizzerebbe il sogno di molti. E i due marciano e giocano sul pettegolezzo, giocando insieme sul palco di Michelle Impossible e baciandosi sulle labbra. Un momento molto dolce che ha scatenato subito la reazione di Tomaso Trussardi, che ha smesso di seguire la sua ex moglie e la figlia nata dal suo primo amore, Aurora. Ma siamo sicuri che ci sia un ritorno di fiamma tra i due?

Michelle Hunziker è di nuovo single, bella più che mai, sicuramente ci sarà una fila di uomini pronti a conquistarla. Non solo, potrebbe anche volersi godere la solitudine e dedicarsi completamente ad altri progetti. Magari concedendosi qualche scappatella qua e la. E’ di Dagospia la notizia secondo cui la show girl starebbe intrattenendo una relazione con il giovanissimo modello Carlo Piazza, classe 1991, quattordici anni più giovane di lei. Per il momento il rumor non è stato confermato, ma la donna, con l’ironia che la contraddistingue, ha pubblicato una foto che la ritrae mentre cerca di schivare pallottole a forma di gossip.

