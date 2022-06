bomba-di-deianira:-la-dama-di-uomini-e-donne-ruba-il-marito-calciatore-alla-famosissima.-“rovina-famiglie”

Vittoria Deganello ha deciso di replicare alle critiche che le sono piovute addosso negli ultimi giorni a causa della sua presunta relazione con Alessandro Murgia, un calciatore con moglie e figli. Lei l’abbiamo conosciuta a Uomini e Donne, dove è stata corteggiatrice di Mattia Marciano. Ma adesso è tornata al centro del gossip a causa dei due influencer che trattano proprio di quello che accade tra i volti noti del panorama italiano, Deianira Marzano e Amedeo Venza. La prima, in particolare, è venuta a sapere da molti suoi follower che i due piccioncini si trovavano insieme a Ibiza.

Soprattutto, Vittoria Deganello e Alessandro Murgia non farebbero assolutamente nulla per nascondere la loro relazione. Si scambierebbero baci appassionati, camminerebbero mano nella mano, incuranti del fatto che lui ha avuto solo da pochi mesi un secondo figlio dalla sua compagna di sempre. “Ex corteggiatrice di Uomini e Donne frequenta un noto calciatore con figli e pare che lui abbia anche lasciato la famiglia per andare con lei a Ibiza” recitava così la prima storia su Instagram scritta da Deianira Marzano. Ma poi le segnalazioni sono diventate sempre di più e l’influencer ha continuato.

Da quel che si è compreso, Vittoria Deganello avrebbe conosciuto il calciatore del Perugia tramite sua sorella Nicole, molto amica dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Gli avvistamenti sono talmente tanti che la loro sembra essere una relazione ufficiale “visto che li hanno visti in tanti fare i piccioncini in vacanza” (continua Deianira). L’influencer si è schierata per prima contro la ragazza, convinta che si sia intromessa nel rapporto tra Alessandro Murgia e la sua compagna. In particolare, la napoletana sembra essere convinta che il suo sia solo il capriccio di uscire con un uomo importante.

“E’ inaccettabile che una ragazza sfasci una famiglia con due meravigliosi figli piccoli per il gusto di stare con un calciatore”. E a quanto pare anche i follower di Deianire Marzano la pensano allo stesso modo, considerando che hanno cominciato ad attaccare Vittoria Deganello suo social network. Sappiamo bene che gli haters possono andarci giù davvero pesante. Per questo l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha deciso di non mantenere il riserbo e di rispondere alle persone che la stanno accusando senza sapere esattamente come stiano le cose: “Non conoscete, non sapete, non parlate a caso”.

Sicuramente non possiamo essere a conoscenza dei motivi che hanno allontanato Alessandro Murgia dalla sua compagna, a soli pochi mesi dalla nascita del figlio. Ma sappiamo che scoprire la loro relazione tramite degli avvistamenti a Ibiza non è il modo migliore, per due personaggi pubblichi e soggetti a critiche. Sicuramente, se il calciatore del Perugia avesse prima reso pubblica la fine della sua relazione, e successivamente fosse andato in vacanza con la sua nuova fiamma, sarebbe stato diverso. Finita questa piccola luna di miele l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne dovrà fare i conti con un mondo del web arrabbiato.

