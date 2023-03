Bomba di Fabrizio Corona: “Ecco chi vincerà il GF Vip. Ho i dati”. Si scopre tutto con 3 giorni di anticipo

Fabrizio Corona sul suo canale Telegram ha lanciato la bomba su chi sarà il prossimo vincitore del Grande Fratello vip. Secondo il mio noto paparazzo a vincere il reality quest’anno sarà Edoardo Tavassi. Questo non perchè ci siano complotti, o perché gli autori abbiano deciso a tavolino chi far vincere ma solo perchè, secondo Corna, lui e la sua famiglia conoscono bene come funzionano i social, e le varie dinamiche per farsi votare.

In questi giorni in effetti la mamma di Tavassi ha dettato le strategie da seguire, dirottando i voti sia degli #incorvassi che di gran parte degli #oriele. Ad esempio è stata lei a decidere per l’eliminazioni di Luca Onestini a favore di Alberto. Insomma una strategia che ha portato in finale l’avversario meno temibile o meno “fastidioso” visto che negli ultimi giorni Onestini stava riallacciando un rapporto con Nikita portandole ad avere visibilità.

In tutto questo Edoardo Tavassi proprio in questi ultimi giorni è nel minirno del gossip. Nella casa del GfVip fanno discutere alcune affermazioni di Edoardo Tavassi, avvenute durante le consuete interviste radio del reality. Alla domanda diretta di Oriana Marzoli: «Se potessi tornare indietro che cosa non rifaresti?», Tavassi ha risposto: «Se tornassi indietro, probabilmente non litigherei con te. All’inizio avevo un’impressione sbagliata. Per il resto non mi pento di niente, ho fatto tutto quello che avrei fatto fuori».

Le parole di Edoardo Tavassi

Le parole di Tavassi, però, non sono state apprezzate dai follower della trasmissione, tantomeno dalla sua fidanzata Micol Incorvaia, che la notte stessa, a microfoni quasi spenti, gli ha detto: «Vai vai, vai a far vincere Oriana». Il sospetto di tanti è che Edoardo, con il suo cambio di strategia, stia cercando di “accalappiarsi” la benevolenza dei supporter di Oriana, avendo capito che è tra le preferite del pubblico da diverso tempo.

Non solo. Durante la notte nel van ci sarabbe stata un forte lite con la sua attuale fidanzata Micol, e lui le avrebbe dato più volte della sfigata. Insomma rapporti tesi tra i due anche dopo le ultime dichiarazioni di lei che non vede un futuro nella storia con Tavassi. Micol infatti non ha alcuna intenzione di lasciare Milano dopo la fine del reality e di trasferirsi a Roma dal fidanzato, pensando così di poterlo rivedere solo un paio di volte al mese.

