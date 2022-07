Bomba di Signorini, Berlusconi con la famosa migliore amica di Silvia Toffanin, Beccati in un bacio di fuoco scritto su Più Donna da Imma Bartolo.

Pochi giorni fa è stata sganciata una bomba dal giornale Chi magazine che riguarda la famiglia Toffanin- Berlusconi. Si tratta di una new entry, ex showgirl, che però non è sconosciuta a Silvia in quanto sono colleghe da molto tempo. Il web è subito impazzito e nessuno si sarebbe aspetto ciò che è accaduto. Scopriamo insieme di chi e cosa si tratta.

Silvia Toffanin è la compagna di Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato Mediaset, da più di vent’anni e hanno due figli. I due sono da sempre molto riservati quanto riguarda la loro vita privata. Su di loro le luci dei riflettori e del gossip sono sempre accese. Nonostante se ne dicano di cotte e di crude sulla loro storia, la conduttrice di Verissimo, in una recente intervista ha confessato che il loro amore procede a gonfie vele e non hanno bisogno di un matrimonio per essere felici perché già lo sono.

L’ultima notizia che circola su di loro riguarda una ex showgirl, Maddalena Corvaglia la quale è un’amica storica della Toffanin nonché migliore amica di Matilde, la nuora di Paolo Berlusconi. Dunque, l’ex velina è ormai di casa nella famiglia Berlusconi. Ebbene, il giornale di Alfonso Signorini, CHI, ha paparazzato la Corvaglia con il fratello del premier Silvio Berlusconi, Paolo, in atteggiamenti intimi e romantici.

La neo coppia è stata beccata in giro per la Versilia e, proprio perché Maddalena è amica delle due donne di casa Berlusconi, inevitabilmente conosce da molto tempo anche Paolo. I due trascorrono molto tempo insieme e sebbene l’ex showgirl abbia una figlia, Jamie, nata dall’ ex marito Stef Burns, non è per niente d’ intralcio tra loro, anzi viene considerata come una della famiglia.

Il rapporto tra Maddalena e Paolo sembra essere molto radicato tanto che è stato dichiarato che “Si sono sostenuti nei momenti di difficoltà e sconforto che in questi ultimi anni hanno dovuto affrontare, sempre l’uno accanto all’altra”. Infatti già un anno fa i due furono paparazzati insieme e si credeva che tra loro ci fosse del tenero ma la Corvaglia smentì categoricamente. Sarà questa la volta giusta ? Non ci resta che attendere ulteriori notizie. Voi che ne pensate? Fatecelo sapere sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi

